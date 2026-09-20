/इटली में बुर्का-नकाब पर बैन की तैयारी, स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या भी होगी सीमित! मेलोनी का बड़ा ऐलान

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी स्कूलों के नियमों में बड़े और कड़े बदलाव करने जा रही हैं. सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने की तैयारी में है. इसके तहत स्कूलों में बुर्का या नकाब पहनकर पूरा चेहरा ढकने पर पूरी तरह रोक लगेगी. मेलोनी का साफ कहना है कि क्लास में किसी भी छात्र या छात्रा का चेहरा ढका नहीं होना चाहिए. धर्म या परंपरा के नाम पर स्कूलों में चेहरा छिपाने की छूट नहीं दी जा सकती. मेलोनी ने ये बातें अपनी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' के युवा मोर्चे के सालाना जलसे में कहीं. इटली में लंबे समय से प्रवासियों के भाषा ज्ञान और स्थानीय समाज में शामिल होने को लेकर बहस चल रही है. इस बीच मेलोनी का यह ऐलान खास माना जा रहा है.
इटली में बात केवल नकाब पर रोक तक सीमित नहीं है. मेलोनी सरकार हर क्लास में विदेशी बच्चों की एक तय सीमा (कोटा) तय करने जा रही है. साथ ही कुछ मामलों में विदेशी बच्चों के माता-पिता के लिए इटैलियन भाषा सीखना भी जरूरी किया जा सकता है. हालांकि इन सभी बातों को अभी कानून का रूप नहीं मिला है. हर कक्षा में कितने विदेशी छात्र बैठेंगे, यह संख्या भी फिलहाल तय होना बाकी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इन नए नियमों की रूपरेखा पूरी तरह साफ हो पाएगी.
प्रधानमंत्री मेलोनी ने इसके पीछे का लॉजिक समझाते हुए कहा कि अगर क्लास में केवल एक बच्चा ऐसा है, जिसे इटैलियन नहीं आती, तो वह बाकी बच्चों और टीचर्स की मदद से उसे जल्दी सीख लेता है, लेकिन अगर ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए या वे ही क्लास में मेजॉरिटी बन जाएं, तो उनके लिए स्थानीय भाषा सीखना और माहौल में ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से सरकार हर क्लास में विदेशी छात्रों की एक लिमिट तय करना चाहती है.
प्रस्ताव में सिर्फ उन कपड़ों पर पाबंदी की बात है जो पूरा चेहरा ढंकते हैं, जैसे कि बुर्का और नकाब. हिजाब पर रोक नहीं होगी, क्योंकि उसमें सिर्फ सिर और बाल ढंके होते हैं और चेहरा खुला रहता है. मेलोनी ने स्कूलों में चेहरा खुला रखने को जरूरी बताया है. इस फैसले का मकसद सरकार की नजर में स्कूलों में भाषा, पहचान और सामाजिक मेलजोल को लेकर एक जैसी व्यवस्था बनाना है. रॉयटर्स के मुताबिक, इटली के स्कूलों में करीब 11.6 फीसदी छात्र विदेशी नागरिकता वाले हैं.
चेहरा ढकने पर पाबंदी लगाने वाला इटली कोई पहला देश नहीं है. यूरोप के कई मुल्कों में चेहरा छिपाने वाले कपड़ों पर पहले से ही कड़े नियम लागू हैं. फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में सार्वजनिक जगहों पर पूरा चेहरा ढकने पर रोक है, तो वहीं कुछ देशों ने इसे सिर्फ स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों तक सीमित रखा है.
फिलहाल इटली में यह प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होना है. वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही साफ होगा कि विदेशी छात्रों की कानूनी सीमा क्या होगी और स्कूलों में चेहरा खुला रखने का नियम किस तरह लागू कराया जाएगा.