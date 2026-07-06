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'लोग आते-जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ते...', ट्रंप ने मेलोनी को लेकर किया पोस्ट, तो इटली ने दिया करारा जवाब; क्या है मामला?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर जॉर्जिया मेलोनी पर निशाना साधते हुए तंज कसा. इस बार उन्होंने एक तस्वीर साझा की और यहां तक लिख दिया कि रोक लगाने की जरूरत है. इस तस्वीर को लेकर इटली की ओर से ट्रंप पर पलटवार किया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 06, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:53 PM IST
'लोग आते-जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ते...', ट्रंप ने मेलोनी को लेकर किया पोस्ट, तो इटली ने दिया करारा जवाब; क्या है मामला?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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