'लोग आते-जाते रहेंगे, लेकिन रिश्ते...', ट्रंप ने मेलोनी को लेकर किया पोस्ट, तो इटली ने दिया करारा जवाब; क्या है मामला?

Trump Vs Meloni: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक अजीबोगरीब मीम साझा किया, जिसने नई चर्चा छेड़ दी. ट्रंप ने मेलोनी के साथ एक एडिटेड तस्वीर साझा की है, इसके साथ ही लिखा कि रोक लगाने की जरूरत है.
जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये तस्वीर साझा की, इसके कुछ समय बाद इटली का पलटवार सामने आया है. डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट पर कटाक्ष करते हुए इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने कहा कि लोग आते-जाते रहेंगे, लेकिन रिश्तों को बने रहना चाहिए.
बता दें कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि मेलोनी ने उनके साथ फोटो खींचवाने की रिक्वेस्ट की थी. ट्रंप के इस दावे पर मेलोनी ने पलटवार करते हुए कहा था कि न तो वह और न इटली किसी के सामने भीख नहीं मांगते. इसके बाद अब एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच टकराव दिख रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से पोस्ट किए गए इस मीम पर इटली की प्रतिक्रिया सामने आई है. इटली ने ट्रंप की ओर से शेयर किए गए पोस्ट की आलोचना की गई. बता दें कि ट्रंप ने यह पोस्ट नाटो शिखर सम्मेलन से पहले शेयर किया है.
इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने समाचार चैनल स्काई टीजी24 को बताया कि लोग आते-जाते रहते हैं, लेकिन रिश्ते कायम रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा विश्वास है कि ट्रांसअटलांटिक संबंध व्यक्तिगत टिप्पणियों से कहीं आगे जाते हैं. हालांकि, ट्रंप की इस पोस्ट जॉर्जिया मेलोनी का कोई जवाब सामने नहीं आया है.
जून के महीने में फ्रांस में आयजित जी-7 शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी को हैरान कर दिया. जी7 शिखर सम्मेलन के बाद ट्रंप ने उन्हें निशाना बनाया था, जहां उन्होंने कहा था कि मेलोनी ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए भीख मांगी थी और वह केवल इसलिए सहमत हुए क्योंकि उन्हें उन पर दया आ रही थी. हालांकि, इसपर जॉर्जिया मेलोनी ने पलटवार करते हुए कहा था कि न तो वह और न ही इटली किसी के सामने भीख मांग सकता है.