/इटली हिंसक प्रदर्शन: फिर भड़के प्रदर्शनकारी, रोम से ट्यूरिन तक लगाई आग! पुलिस झड़प के बीच जमकर मचाई लूट

इटली में हिंसक विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कानून को काफी सख्त कर दिया है. अब हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों को ना सिर्फ 5 साल की जेल होगी, बल्कि नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से वसूल की जाएगी. हिंसा में शामिल नाबालिगों के माता-पिता से आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी होगी. इस कानून के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम ले रहा है. शन‍िवार (24 अक्टूबर) शाम को देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें देखने को मिलीं. इटली के मीडिया के अनुसार, शन‍िवार शाम भी कई शहरों में बढ़ती महंगाई, सैन्य विस्तार और रक्षा खर्च बढ़ाने के खिलाफ लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया. इस दौरान बोलोग्ना में कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ.