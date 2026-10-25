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इटली हिंसक प्रदर्शन: फिर भड़के प्रदर्शनकारी, रोम से ट्यूरिन तक लगाई आग! पुलिस झड़प के बीच जमकर मचाई लूट

इटली में हिंसक विरोध-प्रदर्शनों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. शन‍िवार (24 अक्टूबर) शाम को रोम, मिलान, ट्यूरिन, बोलोग्ना और फ्लोरेंस जैसे शहरों में शनिवार को काफी हिंसा देखने को मिली. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की.

Written ByK Raj Mishra
Published: Oct 25, 2026, 10:52 AM IST|Updated: Oct 25, 2026, 10:52 AM IST
इटली हिंसक प्रदर्शन: फिर भड़के प्रदर्शनकारी, रोम से ट्यूरिन तक लगाई आग! पुलिस झड़प के बीच जमकर मचाई लूट
Image Credit: प्रतीकात्मक AI तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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