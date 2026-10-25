/इटली हिंसक प्रदर्शन: फिर भड़के प्रदर्शनकारी, रोम से ट्यूरिन तक लगाई आग! पुलिस झड़प के बीच जमकर मचाई लूट

इटली में हिंसक विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कानून को काफी सख्त कर दिया है. अब हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों को ना सिर्फ 5 साल की जेल होगी, बल्कि नुकसान की भरपाई भी उन्हीं से वसूल की जाएगी. हिंसा में शामिल नाबालिगों के माता-पिता से आर्थिक नुकसान की भरपाई करनी होगी. इस कानून के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम ले रहा है. शनिवार (24 अक्टूबर) शाम को देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें देखने को मिलीं. इटली के मीडिया के अनुसार, शनिवार शाम भी कई शहरों में बढ़ती महंगाई, सैन्य विस्तार और रक्षा खर्च बढ़ाने के खिलाफ लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया. इस दौरान बोलोग्ना में कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ.
एक बार फिर से भड़की हिंसा
स्थानीय मीडिया के अनुसार, रोम, मिलान, ट्यूरिन, बोलोग्ना और फ्लोरेंस जैसे शहरों में शनिवार को काफी हिंसा देखने को मिली. सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करते हुए जमकर तोड़फोड़ की. रोम के पियाजा डेला रिपब्लिका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी मार्च निकाला. इस दौरान पुलिस से झड़पें भी हुईं. प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस की ओर से वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया. पुलिस के बल प्रयोग से प्रदर्शनकारी शांत होने के बावजूद और ज्यादा भड़क गए. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की.
रोम की तरह ट्यूरिन में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ. यहां लोगों का मुख्य विरोध बढ़ते सैन्य खर्च और ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर था. जैसे-जैसे दिन ढला, शहर के केंद्रीय हिस्से में माहौल तनावपूर्ण होता गया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखे और बोतलें फेंकीं, जिसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. मिलान शहर में हालात काफी हिंसक हो गए. यहां नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने जमकर लूटपाट मचाई.
पीएम मेलोनी ने क्या कहा?
बता दें कि इसस पहले भी मिलान शहर में ही सबसे ज्यादा हिंसा और लूटपाट देखने को मिली थी. दंगाइयों के निशाने पर नामी-गिरामी ब्रांड्स के शोरूम रहे थे. इसके बाद इटली के गृह मंत्री माटेओ पियान्टेदोसी ने पूरे देश में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का आदेश दिया. खास तौर पर उन बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई, जहां सबसे ज्यादा रैलियां होने की उम्मीद थी. वहीं, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक बार फिर से हुई हिंसा की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों और आम लोगों, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है.
हर किसी की सुरक्षा की गारंटी- PM मेलोनी
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने शनिवार शाम को कहा कि हर किसी की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए. चाहे वे लोग हों जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, काम पर जाने वाले लोग हों या वे नागरिक जो अपने शहरों में बिना डर के रहना चाहते हैं. मेलोनी ने कहा कि उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो केवल टकराव और हिंसा फैलाना चाहते हैं.
रिपोर्ट- आईएएनएस