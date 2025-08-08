वीराने की तरफ बढ़ रहा एक और शहर, स्कूल भी हुए बंद...बच्चे पैदा नहीं कर रहे यहां के लोग, आखिर क्यों?
Advertisement
trendingNow12872894
Hindi Newsदुनिया

वीराने की तरफ बढ़ रहा एक और शहर, स्कूल भी हुए बंद...बच्चे पैदा नहीं कर रहे यहां के लोग, आखिर क्यों?

Italy Population Crisis: उत्तरी इटली के शहर ओरेस की तलहटी में बसा खूबसूरत फ़्रेगोना गांव में अब सन्नाटा है. स्थानीय लोग तेज़ी से बड़े शहरों या विदेश जा रहे हैं. स्थानीय प्राइमरी स्कूल में सिर्फ चार बच्चे बचे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार जन्म दर और जनसंख्या में तेजी से गिरावट है. 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 08, 2025, 08:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीराने की तरफ बढ़ रहा एक और शहर, स्कूल भी हुए बंद...बच्चे पैदा नहीं कर रहे यहां के लोग, आखिर क्यों?

Population Crisis: कभी चहल-पहल से भरे गांव, अब सुनसान है. बिजनेस करीब-करीब बंद हो चुके हैं. सुपरमार्केट, हेयर सैलून, रेस्तरां, सभी बंद हैं. वजह सिर्फ एक? बच्चों की किलकारियों की जगह सन्नाटा गूंज रहा है. असल में वहां लोग बच्चा पैदा करने से कतराने लगे हैं, क्योंकि हालात बेहद मुश्किल हैं. महंगी ज़िंदगी, नौकरी की अनिश्चितता, घर और बच्चों की परवरिश का बढ़ता खर्च, और सरकारी मदद की कमी. नौजवान जोड़े सोचते हैं, 'जब खुद का गुज़ारा मुश्किल है, तो बच्चे को कैसे पालेंगे?' नतीजा, जन्म दर गिरती जा रही है और गांव-कस्बे बूढ़े होते जा रहे हैं.

ये कहानी उत्तरी इटली के एक शहर ओरेस की तलहटी में बसा खूबसूरत फ़्रेगोना गांव की है. जहां अब सन्नाटा है, और स्थानीय लोग तेज़ी से बड़े शहरों या विदेश जा रहे हैं. स्थानीय प्राइमरी स्कूल में सिर्फ चार बच्चे बचे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह लगातार जन्म दर और जनसंख्या में तेजी से गिरावट है. 

रिपोर्ट के मुताबिक फ़्रेगोना की जनसंख्या पिछले एक दशक में करीब 20 फीसदी की कमी हो गई है. इस साल जून तक, गांव में महज चार बच्चे पैदा हुए थे और लगभग 2,700 बाकी बचे लोगों में ज्यादातर बुजुर्ग हैं. इसी वजह से उस गांव के लोगों को काफी चिंता हो रही है कि कहीं ये गांव ही नहीं खत्म हो जाए.

16 साल गिर रही ईटली की आबादी

जबकि पिछले 10 साल में ईटली की आबादी करीब 19 लाख कम हो गई है और जन्म दर लगातार 16 साल से गिर रही है. अभी औसतन एक इतालवी महिला सिर्फ़ 1.18 बच्चे पैदा कर रहीं हैं, जो इटली के इतिहास में सबसे कम है. यह यूरोपीय संघ की औसत जन्म दर 1.38 से भी कम है और आबादी को स्थिर रखने के लिए ज़रूरी 2.1 से तो बहुत ही नीचे है.

सरकार के पास बड़ी चुनौती

सरकार और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी परिवार बढ़ाने और बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने की बातें करती रही हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का हल नहीं निकल पाया है. हालांकि, कुछ कंपनियां इस समस्या को लेकर पहले से ही सतर्क हैं. वेनेटो इलाके की कुछ कंपनियों ने इस पर कदम भी उठाए हैं. घाटी में फ्रेगोना के पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल इलाका है, जहां कई छोटी-बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्थानीय परिवारों द्वारा चलाई जाती हैं.

नौकरी करना पाना क्यों मुश्किल?

बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, फास्ट-फ्रीज़र बनाने वाली कंपनी आयरनॉक्स ने काफी पहले ही बच्चों की देखभाल की समस्या को समझ लिया था. कर्मचारियों को खोने से पहले ही उन्होंने कदम उठाते हुए, सात अन्य कंपनियों के साथ मिलकर, फैक्ट्री के पास ही एक नर्सरी खोल दी. यह नर्सरी पूरी तरह फ्री नहीं है, लेकिन इसमें अच्छी-खासी सब्सिडी दी जाती है. इटली में इस तरह की यह पहली परियोजना थी. आरआईएम कंपनी की वित्त प्रबंधक मेलानी सैंड्रिन कहती हैं, 'मेरे लिए यह जानना जरूरी था कि मैं अपने बेटे को बस दो मिनट की दूरी पर छोड़ सकती हूं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसके पास जा सकूं.' नर्सरी न होने पर उनके लिए नौकरी करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वह अपने माता-पिता पर बोझ नहीं डालना चाहती थीं और सरकारी नर्सरी आमतौर पर पूरे दिन बच्चों को नहीं रखती.'

About the Author
author img
मोहम्मद अमजद शोएब

मोहम्मद अमजद शोएब पूर्णिया से निकलकर दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. वे जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. देश की सियासत, इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं. अमजद निष्पक्षता और ईमानदारी के स...और पढ़ें

TAGS

ItalyBirth CrisisFregona

Trending news

'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
crime
'Death Note' का घातक असर? 7वीं क्लास के छात्र ने की आत्महत्या!
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
Maharashtra news
हद है! खूबसूरत डैम के बगल में शर्मनाक हरकत, युवक की करतूत पर जमकर भड़के यूजर्स
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
PM Modi
PM मोदी-पुतिन के बीच हुई अहम चर्चा, US टैरिफ के खिलाफ प्लान रेडी? आगे क्या होगा
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
india
अमेरिका से हथियार खरीदने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, मंत्रालय ने दावों को बताया झूठा
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
Donald Trump
ट्रंप ने अपनी पत्नी को गोल्फ के मौदान में क्यों दफनाया, कैसे हो रहा लाखों का फायदा?
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Shama Parveen
गजवा-ए-हिंद की साजिश, शमा की गिरफ्तारी से उठा पर्दा... मुनीर का खातून से कनेक्शन?
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
mumbai
Online Fraud: 4 महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसा 80 साल का बुजुर्ग, गंवाए 9 करोड़ रुपए
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
priyanka gandhi
'अगर जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा के लिए है तो', राहुल के बाद प्रियंका ने EC को फटकारा
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
Cabinet decision
LPG के लिए 30,000 करोड़, असम-त्रिपुरा को 4,250 करोड़ की सौगात, कैबिनेट के बड़े फैसले
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
Jammu and Kashmir
सड़े हुए मांस के माफिया का पर्दाफाश, FDA ने हजारों किलो सड़ा हुआ मटन किया जब्त
;