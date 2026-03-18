Advertisement
trendingNow13145837
Hindi NewsदुनियाIVF कराने गई महिला के गर्भ में गलत भ्रूण कर दिया प्रत्यारोपित, 30 साल बाद हुआ खुलासा तो हिल गया परिवार

IVF कराने गई महिला के गर्भ में 'गलत भ्रूण' कर दिया प्रत्यारोपित, 30 साल बाद हुआ खुलासा तो हिल गया परिवार

IVF Embryo Mix-Up News: ऑस्ट्रेलिया की साशा के पैरंट्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं. इसके बावजूद घर में रहकर भी वो अपने-आपको अलग-थलग महसूस करती थी. जब उसने इसके बारे में ऑनलाइन खंगालना शुरू किया तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IVF कराने गई महिला के गर्भ में 'गलत भ्रूण' कर दिया प्रत्यारोपित, 30 साल बाद हुआ खुलासा तो हिल गया परिवार

IVF Embryo Mix-Up Revealed: ऑस्ट्रेलिया के कॉफ्स हार्बर की रहने वाली साशा स्ज़ाफ़्रांस्की चेहरे-मोहरे से अपने पैरंट्स से अलग नजर आती थी. इसकी वजह से वह खुद को अपने परिवार में हमेशा अलग-थलग महसूस करती थीं. एक बार वह अपने पिता की पोलिश विरासत के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढ रही थीं. Ancestry.com नामक जीनोलॉजी वेबसाइट पर सर्च करते हुए अचानक एक हैरान करने वाला सच उनके सामने आ गया.

30 साल पहले पैरंट्स ने करवाया था IVF

वेबसाइट से उन्हें पता चला कि वे अपने माता-पिता की जैविक संतान नहीं है. 30 साल पहले उनके पैरंट्स ने IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) करवाया था. उस दौरान उनके पिता के बजाय, किसी और का भ्रूण गलती से उनकी मां पेनेलोप के गर्भ में डाल दिया गया था. 

यह डिटेल पढ़ते ही साशा एक बार के लिए शॉक हो गई. पहले उन्होंने सोचा कि वेबसाइट में कोई गलती हुई है. लेकिन जब उन्होंने आगे जांच की तो पता चला कि उनकी एक जुड़वां बहन भी है, जिसके बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया था. उन्हें यह भी जानकारी मिली कि उनकी एक आंटी भी उसी शहर में रहती थीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. साशा ने अपनी आंटी से ऑनलाइन संपर्क किया और पूछा कि क्या वे और उनकी जुड़वां बहन आईवीएफ से पैदा हुई हैं. जवाब सुनते ही साशा को सब कुछ समझ आ गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

किसी और का भ्रूण कर दिया प्लांट

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एबीसी कार्यक्रम में बताया, 'मेरा और मेरी जुड़वां बहन का जन्म 1995 में हुआ था. उस वक्त मेरी मां पेनेलोप, सिडनी के रॉयल नॉर्थ शोर अस्पताल में आईवीएफ करवा रही थी. उसी दौरान साशा के जैविक माता-पिता ने भी उसी अस्पताल में आईवीएफ करवाया था. वे भी कॉफ्स हार्बर में रहते थे.  आईवीएफ के दौरान अस्पताल में गलती से दूसरे दंपति का भ्रूण पेनेलोप के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया.' 

जिसकी वजह से साशा का वहां जन्म हुआ. जबकि साशा की जुड़वा बहन को आंटी को दे दिया गया. बाद में साशा के जैविक पैरंट्स के यहां भी एक बेटी पैदा हुई. वह साशा और उनकी जुड़वां बहन की सौतेली नहीं, बल्कि असली जैविक बहन है. साशा अब अपनी जैविक फैमिली से मिल चुकी हैं. 

खुलासे से हैरान रह गई मां

जब साशा ने यह बाप पेनेलोप को बताई तो वे भी इस खुलासे से हैरान रह गईं. उन्होंने स्वीकार किया कि वे जैविक रूप से उनकी मां नहीं है. इसके बावजूद, साशा कहती हैं कि पेनेलोप हमेशा उनकी माँ ही रहेंगी. इस खुलासे से उनका रिश्ता नहीं बदला है. 

अब दोनों परिवार उस अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर यह गड़बड़ी हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय अस्पताल का फर्टिलिटी क्लिनिक नॉर्थ शोर ए.आर.टी. चला रहा था. बाद में यह क्लिनिक वर्चुअस हेल्थ का हिस्सा बन गया. जब इस विवाद के बारे में वर्चुअस हेल्थ को बताया गया तो उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि 1995 में उनके पास उस क्लिनिक का कोई स्वामित्व नहीं था.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

Australia News in Hindi

Trending news

कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
delhi rain
कहीं धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तो कहीं बर्फबारी; कैसा है मौसम का ये उलटफेर?
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
Aam Aadmi Party
केजरीवाल ने कैडर के साथ देखी AAP नेताओं को फर्जी केस में जेल में डालने पर बनी फिल्म
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
Punjab CM
भगवंत मान सरकार की बड़ी उपलब्धि, 4 साल में भाखड़ा नहर के बराबर पानी खेतों तक पहुंचा
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
WION World Pulse
'ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 4.5 करोड़ लोगों को दी जॉब', धौला कुआं जाम पर क्या बोले गडकरी?
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
HD Devegowda
'फोर्स्ड मैरिज थी इसलिए...' खरगे के 'शादी' वाले बयान पर पूर्व PM देवेगौड़ा का पलटवार
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
Middle East War
पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से की बात, अबतक कितने खाड़ी देशों को घुमाया फोन?
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
WION World Pulse
'हम पर जंग थोपी गई, दोस्तों के लिए खुला है होर्मुज...', बोले ईरान के डिप्टी चीफ
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
Supreme Court
'छापेमारी के बीच सीएम का घुसना...',सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई ममता बनर्जी को फटकार?
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
Nora Fatehi
संसद में गूंजा सरके चुनर गाने का विवाद, लगा बैन, मंत्री बोले- बोलने की आजादी...
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद
Supreme Court
मां को जलते देखा, अदालत में बताया सच, बेटी की गवाही से दरिंदे पिता को मिली उम्रकैद