IVF कराने गई महिला के गर्भ में 'गलत भ्रूण' कर दिया प्रत्यारोपित, 30 साल बाद हुआ खुलासा तो हिल गया परिवार

IVF Embryo Mix-Up Revealed: ऑस्ट्रेलिया के कॉफ्स हार्बर की रहने वाली साशा स्ज़ाफ़्रांस्की चेहरे-मोहरे से अपने पैरंट्स से अलग नजर आती थी. इसकी वजह से वह खुद को अपने परिवार में हमेशा अलग-थलग महसूस करती थीं. एक बार वह अपने पिता की पोलिश विरासत के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढ रही थीं. Ancestry.com नामक जीनोलॉजी वेबसाइट पर सर्च करते हुए अचानक एक हैरान करने वाला सच उनके सामने आ गया.

30 साल पहले पैरंट्स ने करवाया था IVF

वेबसाइट से उन्हें पता चला कि वे अपने माता-पिता की जैविक संतान नहीं है. 30 साल पहले उनके पैरंट्स ने IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) करवाया था. उस दौरान उनके पिता के बजाय, किसी और का भ्रूण गलती से उनकी मां पेनेलोप के गर्भ में डाल दिया गया था.

यह डिटेल पढ़ते ही साशा एक बार के लिए शॉक हो गई. पहले उन्होंने सोचा कि वेबसाइट में कोई गलती हुई है. लेकिन जब उन्होंने आगे जांच की तो पता चला कि उनकी एक जुड़वां बहन भी है, जिसके बारे में उन्हें कभी नहीं बताया गया था. उन्हें यह भी जानकारी मिली कि उनकी एक आंटी भी उसी शहर में रहती थीं, जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था. साशा ने अपनी आंटी से ऑनलाइन संपर्क किया और पूछा कि क्या वे और उनकी जुड़वां बहन आईवीएफ से पैदा हुई हैं. जवाब सुनते ही साशा को सब कुछ समझ आ गया.

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किसी और का भ्रूण कर दिया प्लांट

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एबीसी कार्यक्रम में बताया, 'मेरा और मेरी जुड़वां बहन का जन्म 1995 में हुआ था. उस वक्त मेरी मां पेनेलोप, सिडनी के रॉयल नॉर्थ शोर अस्पताल में आईवीएफ करवा रही थी. उसी दौरान साशा के जैविक माता-पिता ने भी उसी अस्पताल में आईवीएफ करवाया था. वे भी कॉफ्स हार्बर में रहते थे. आईवीएफ के दौरान अस्पताल में गलती से दूसरे दंपति का भ्रूण पेनेलोप के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया.'

जिसकी वजह से साशा का वहां जन्म हुआ. जबकि साशा की जुड़वा बहन को आंटी को दे दिया गया. बाद में साशा के जैविक पैरंट्स के यहां भी एक बेटी पैदा हुई. वह साशा और उनकी जुड़वां बहन की सौतेली नहीं, बल्कि असली जैविक बहन है. साशा अब अपनी जैविक फैमिली से मिल चुकी हैं.

खुलासे से हैरान रह गई मां

जब साशा ने यह बाप पेनेलोप को बताई तो वे भी इस खुलासे से हैरान रह गईं. उन्होंने स्वीकार किया कि वे जैविक रूप से उनकी मां नहीं है. इसके बावजूद, साशा कहती हैं कि पेनेलोप हमेशा उनकी माँ ही रहेंगी. इस खुलासे से उनका रिश्ता नहीं बदला है.

अब दोनों परिवार उस अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर यह गड़बड़ी हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय अस्पताल का फर्टिलिटी क्लिनिक नॉर्थ शोर ए.आर.टी. चला रहा था. बाद में यह क्लिनिक वर्चुअस हेल्थ का हिस्सा बन गया. जब इस विवाद के बारे में वर्चुअस हेल्थ को बताया गया तो उसने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है और कहा है कि 1995 में उनके पास उस क्लिनिक का कोई स्वामित्व नहीं था.