PoJK Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (PoK) में जारी गहरी सामाजिक-राजनीतिक अस्थिरता अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है. 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर ने एक अज्ञात और गुप्त स्थान से एक बेहद विचलित करने वाला ऑडियो संदेश जारी किया है. पाकिस्तानी एजेंसियों से छिपकर रह रहे मीर ने स्थानीय निवासियों, विदेशों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इस मानवीय संकट में तुरंत दखल देने की अपील की है. मीर ने सीधा आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी हुकूमत और वहां के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने स्थानीय नागरिकों के जायज अधिकारों के आंदोलन को कुचलने के लिए पूरे क्षेत्र में संरचनात्मक आतंक और क्रूर हिंसा का खुला खेल शुरू कर दिया है.
शौकत नवाज मीर के इस सनसनीखेज ऑडियो के अनुसार, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों ने उन विदेशी कश्मीरियों के परिवारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिन्होंने आंदोलन को वित्तीय या नैतिक समर्थन दिया था. मीर ने मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन का पर्दाफाश करते हुए दावा किया कि सेना और पुलिस के जवान आधी रात को जबरन स्थानीय नागरिकों के घरों में घुस रहे हैं, संपत्ति तोड़ रहे हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं. JAAC कोर कमेटी के कई सदस्यों को मनमाने ढंग से जेलों में ठूस दिया गया है, जबकि दर्जनों नेताओं को जबरन गायब कर दिया गया है. पीड़ित परिवारों को यह तक नहीं पता कि उनके अपने जिंदा भी हैं या नहीं.
जमीनी हकीकत को बयां करते हुए मीर ने रोष जताया कि PoJK में पाकिस्तानी राज्य का दमन अब गाजा और श्रीनगर जैसे पारंपरिक संघर्ष क्षेत्रों से भी आगे निकल चुका है. उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने इसे एक सोचे-समझे प्रणालीगत नरसंहार का रूप दे दिया है. अर्धसैनिक बलों को आदेश दिए गए हैं कि सार्वजनिक चौराहों पर इकट्ठा होने वाले किसी भी व्यक्ति पर सीधे गोलियां चला दी जाएं. इस बर्बरता के कारण हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. मीर ने पुष्टि की है कि कोटली, नीलम और रावलकोट के अशांत जिलों में हाल ही में हुई झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कई स्थानीय नागरिक मारे जा चुके हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इलाके में पंजाब रेंजर्स और फेडरल कांस्टेबुलरी जैसे भारी सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है. पूरे क्षेत्र में संचार व्यवस्था ठप है और पूरी तरह इंटरनेट ब्लैकआउट लागू है. इससे साफ है कि मुजफ्फराबाद में बैठी स्थानीय कठपुतली सरकार के पास कोई प्रशासनिक अधिकार या स्वायत्तता नहीं है. इस डिजिटल अलगाव के कारण ही मजबूर होकर स्थानीय लोगों को तस्करी करके अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग और गुप्त रास्तों से खबरें बाहरी दुनिया तक पहुंचानी पड़ रही हैं.
मीर ने कहा कि ये पूरा आंदोलन मूल रूप से आटे पर सब्सिडी और बिजली की बढ़ी हुई दरों जैसी बुनियादी आर्थिक शिकायतों और भुखमरी के खिलाफ शुरू हुआ था. अब अपने पापों को छिपाने और दुनिया के सामने इस आंदोलन को बेअसर करने के लिए पाकिस्तान का सुरक्षा प्रतिष्ठान एक झूठी कहानी गढ़ रहा है. खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तानी सरकारी मीडिया और आधिकारिक चैनल ये प्रोपेगैंडा फैला रहे हैं कि JAAC का नेतृत्व एक भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है और वहां से सीधे निर्देश ले रहा है. पाकिस्तान की इस संस्थागत रणनीति का एकमात्र मकसद एक आम जनता के नागरिक आंदोलन को राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बताकर अवैध घोषित करना है.
पाकिस्तानी सेना की मनमानी गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंद करने और बंदूक की नोक पर दबाने की तमाम कोशिशों के बावजूद, PoJK की जनता पीछे हटने को तैयार नहीं है. इस्लामाबाद के सुरक्षा प्रबंधकों द्वारा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरी तरह किनारे कर देने से स्थानीय आबादी के भीतर अलगाव की भावना और गहरी हो गई है. नतीजा यह है कि आटे-दाल और बिजली से शुरू हुआ यह संघर्ष अब मानवाधिकारों, संवैधानिक पहचान और अस्तित्व की एक अत्यधिक अस्थिर व व्यापक जंग में तब्दील हो चुका है.