चुनावी हार के बाद सत्ता से चिपके रहने की प्लानिंग, ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को मिली 27 साल की कैद की सजा

Jair Bolsonaro Brazil Ex President: ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति Jair Bolsonaro को 27 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उनकी कानूनी टीम की अपील को भी कर दिया है. साथ ही यह भी तय हो गया है कि बोल्सोनारो अब ब्रासीलिया में फेडरल पुलिस जेल की सजा काटेंगे. बता दें कि वह पहले से ही कस्टडी में मौजूद थे.

सजा क्यों मिली?

पूर्व राष्ट्रपति Jair Bolsonaro पर आरोप था कि उन्होंने 2022 के चुनाव में हारने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी. उन्होंने और उनके साथ के लोगों ने चुनाव सिस्टम पर भी सवाल उठाए, जिससे लोगों का चुनाव पर से भरोसा कम हो गया. उन्होंने चुनाव के नतीजों को बदलने की भी कोशिश की थी. जांच में पता चला कि उनकी योजना में कुछ गलत बातें शामिल थीं. जैसे सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना, चुनाव के नतीजों को रद्द करना और सेना को और ज्यादा ताकत दे देना. सितंबर में कोर्ट ने बोल्सोनारो और उनके 7 साथियों को दोषी पाया था.

एंकल मॉनिटर से छेड़छाड़

बोल्सोनारो को अगस्त से हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन बीते शनिवार को फिर से उन्हें इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने अपने एंकल मॉनिटर के साथ छेड़छाड़ की थी. पुलिस के मुताबिक उन्होंने कहा कि दवाइयों के कारण उन्हें “हैलुसिनेशन” और “पैरानोइया” होती है, और उन्हें लगता था कि मॉनिटर से उन पर नजर रखी जा सकती है.

बता दें कि उनके वकीलों ने कोर्ट से अनुरोध किया था, 2018 में चाकू हमले के बाद उनकी खराब सेहत को देखते हुए, उन्हें घर पर ही सजा काटने दी जाए. मॉनिटर वाली घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है. उनकी टीम ने इशारा किया है कि जेल की सजा शुरू होने के बाद वे दोबारा मेडिकल रिपोर्ट्स देकर घर पर सजा काटने की अनुमति मांगने वाले हैं.

अमेरिका भी विवाद में खिंचा

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोल्सोनारो की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि “यह बहुत बुरा है.” रिपोर्ट्स की मानें तो अमेरिका ने कोर्ट केस पर दबाव बनाने के लिए कई ब्राजीलियन इंपोर्ट पर 50% तक टैरिफ भी लगाए थे. साथ ही बोल्सोनारो के खिलाफ आरोप हटाने की मांग भी की. हालांकि बीते कुछ दिनों में अमेरिकी सरकार ने दबाव कम किया है.

