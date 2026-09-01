'धुरंधर' स्टाइल में फिर अननोन गनमैन का हमला, आतंकी के सिर पर तान कर मारी गोली; पाकिस्तान से आया वीडियो

युनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल ( UNSC) के रिकॉर्ड के मुताबिक, 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी ने लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल चीफ और मिलिट्री कमांडर के तौर पर काम किया है. वह कई आतंकी गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है. लखवी 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की प्लानिंग करने और उन्हें अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों में से एक है. इन हमलों के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने पूरे शहर में ताबड़तोड़ हमले किए गए. पूरे 3 दिन तक चले इन हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. बता दें कि अबतक पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावालाकोट और मुजफ्फराबाद में अज्ञात लोगों ने लश्कर-ए-तैयबा के 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है.