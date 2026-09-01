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'धुरंधर' स्टाइल में फिर अननोन गनमैन का हमला, आतंकी के सिर पर तान कर मारी गोली; पाकिस्तान से आया वीडियो

Jaish Recruiter Shot Dead In Pakistan: पाकिस्तान में इन अज्ञात बंदूकधारियों का खौफ है. यहां कई आतंकियों की अज्ञात हमलावरों की ओर से चुपचाप हत्या की गई है. अब इस लिस्ट में जैश-ए-मोहम्मद में लोगों की भर्ती करवाने वाले आतंकी जकी-उर-रहमान लखवी के रिश्तेदार हाफिज जुल्फिकार का नाम शामिल है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 01, 2026, 09:41 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:03 AM IST
'धुरंधर' स्टाइल में फिर अननोन गनमैन का हमला, आतंकी के सिर पर तान कर मारी गोली; पाकिस्तान से आया वीडियो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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