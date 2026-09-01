'धुरंधर' स्टाइल में फिर अननोन गनमैन का हमला, आतंकी के सिर पर तान कर मारी गोली; पाकिस्तान से आया वीडियो

Pakistan Unknown Gunmen: पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से कई आतंकवादियों की अज्ञात हमलवारों ने हत्या की है. अब यहां आतंक के एक और बड़े चेहरे की मौत की खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए लोगों की भर्ती करने वाला आतंकी और 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी के रिश्तेदार हाफिज जुल्फिकार को दिनदहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया.
सामने आए CCTV फुटेज में एक व्यक्ति दूसरे शख्स के पीछे से आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर वह उसके सिर पर बंदूक रखकर गोली चला देता है. हाफिज जुल्फिकार गोली लगते ही मौके पर गिर पड़ता है, जबकि हमलावर भाग जाता है. इंटरनेट पर हत्या का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और मृतक की पहचान से जुड़े दावों की पुष्टि नहीं हुई है. ZEE NEWS भी इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है.
इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने भी अपने 'X' हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में आतंकवाद से जुड़े लोगों पर टिप्पणी करते हुए लिखा,' छिपने की कोई जगह नहीं, मौत ही सबसे अच्छी है.'
No place to hide. Dead is best. https://t.co/TnWnCCjw8b
— Lt Gen DP Pandey (@LtGenDPPandey) August 30, 2026
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि जुल्फिकार जैश-ए-मोहम्मद में आतंकियों की भर्ती करता था और वह लखवी का रिश्तेदार था. वहीं, कई सारे पोस्ट में इस घटना को पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारी की ओर से किया गया अन्य हमला बताया गया.
युनाइटेड नेशन्स सिक्योरिटी काउंसिल ( UNSC) के रिकॉर्ड के मुताबिक, 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी ने लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल चीफ और मिलिट्री कमांडर के तौर पर काम किया है. वह कई आतंकी गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है. लखवी 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की प्लानिंग करने और उन्हें अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों में से एक है. इन हमलों के 10 आतंकी समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने पूरे शहर में ताबड़तोड़ हमले किए गए. पूरे 3 दिन तक चले इन हमलों में 166 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. बता दें कि अबतक पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावालाकोट और मुजफ्फराबाद में अज्ञात लोगों ने लश्कर-ए-तैयबा के 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है.