अमेरिका में रूसी विदेश मंत्री से मिले जयशंकर, BRICS देशों की बैठक में बनाई खास रणनीति; किधर था निशाना

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए80) के 80वें सत्र के मौके पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अहम बैठक की.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:33 AM IST
S Jaishankar meets Sergey Lavrov: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए80) के 80वें सत्र के मौके पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अहम बैठक की. एक्स पर की गई एक पोस्ट में, जयशंकर ने कहा, 'UNGA80 के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ अच्छी बातचीत हुई. द्विपक्षीय संबंधों, यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्व के घटनाक्रमों पर उपयोगी चर्चा हुई.' आपको बताते चलें कि ये द्विपक्षीय चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब रूसी उप-प्रधानमंत्री दिमित्री पेत्रुशेव दिसंबर में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निर्धारित यात्रा से पहले भारत की यात्रा पर हैं.

भारत स्थित रूसी दूतावास ने इस बैठक की पुष्टि करते हुए पोस्ट किया, 'रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के उच्च-स्तरीय सप्ताह के दौरान एक बैठक की.' 

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करे ब्रिक्स

इस मुलाकात के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते हुए कई अहम मुद्दों पर रणनीति बनाई. एक खास आयोजन में जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि एक अशांत दुनिया में ब्रिक्स को शांति स्थापना, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के संदेश को मजबूत करना चाहिए. इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि बढ़ते संरक्षणवाद, टैरिफ की अस्थिरता दुनियाभर के बिजनेस को प्रभावित करती हैं, इसलिए ब्रिक्स को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा करनी चाहिए.

शुक्रवार को, फिलिस्तीन ने कहा कि उसने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है क्योंकि हाल के हफ्तों में कई देशों ने उसे एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है. ब्रिक्स, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे. इस संगठन का 2024 में विस्तार करके इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया अगले साल 2025 में इंडोनेशिया भी इस संगठन का सदस्य बना

