World Largest Cities 2025: इस मुस्लिम देश का राज्य बना दुनिया का सबसे बड़ा शहर, नई दिल्ली भी टॉप 3 से बाहर; यहां देखें लिस्ट

World Largest Cities 2025: हाल ही में UN की ओर से सामने आई रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि दुनिया की कुल आबादी के 81 फीसदी लोग शहरी इलाकों में रहने लगे हैं. शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतें, फर्राटें से पटरी पर दौड़ती मेट्रो और हर छोटे-बड़े काम के लिए इंस्टेंट होम सर्विस समेत बेहतर शिक्षा और रोजगार ने लोगों को शहरों की तरफ आकर्षित किया है. UN ने अब अपनी 'वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025' में दुनिया के सबसे बड़े शहरों का खुलासा किया है.

जकार्ता बना दुनिया का सबसे बड़ा शहर

रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन चुका है. यहां कुल 4.2 करोड़ आबादी रहती है. इससे पहले दशकों से यह खिताब जापान के टोक्यो शहर के पास था, हालांकि अब जापान की यह राजधानी तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है. इस लिस्ट में बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नवंबर पर है. वहीं भारत की राजधानी दिल्ली टॉप 3 से बाहर हो चुकी है. यह आंकड़ा केवल बदलाव नहीं है बल्कि यह वैश्विक शहरीकरण के मामले में एशिया को केंद्र में ला रही है.

एशिया का बड़ा प्रभुत्व

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि साल 2025 में विश्व की 8.2 अरब जनसंख्या का 80 फीसद शहरों में निवास करता है. वहीं मेगासिटीज यानी 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर की संख्या साल 1975 के महज 8 से बढ़कर 33 हो गई है. इसमें से 19 एशिया में ही हैं. बता दें कि 'वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025' ने डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन (DEGURBA) नाम से एक टेक्नीक अपनाई है, जो जियोग्राफिकल डाटा पर आधारित है. इसमें राष्ट्रीय सीमाओं के बदले घनी बस्तियों को मापा जाता है, जिससे यह आकंड़े ज्यादा तुलना करने के योग्य बन पाए. पुरानी रिपोर्ट्स में जहां टोक्यो टॉप पर था तो वहीं इस नई टेक्नीक में जकार्ता आगे है.

2025 में दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर:

1. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता 1.9 मिलियन यानी लगभग 4 करोड़ 19 लाख लोगों के साथ पहले नंबर पर है.

2. बांग्लादेश का ढाका है 36.6 मिलियन यानी 3 करोड़ 66 लाख आबादी के साथ दूसरे नंबर पर है.

3. जापान की राजधानी टोक्यो 33.4 मिलियन (3 करोड़ 34 लाख) लोगों के साथ तीसरे स्थान पर है.

4. चौथे पर भारत की राजधानी नई दिल्ली है. यहां 30.2 मिलियन यानी 3 करोड़ 2 लाख लोग रहते हैं.

5. चीन का शंघाई 29.6 मिलियन यानी 2 करोड़ 96 लाख आबादी के साथ पांचवें स्थान पर है.

6. छठे नंबर पर चीन का ग्वांगझोउ शहर है. यहां की आबादी 27.6 मिलियन यानी 2 करोड़ 76 लाख है.

7. फिलीपींस का मनीला शहर 24.7 मिलियन यानी 2 करोड़ 47 लाख लोगों के साथ सातवें नंबर पर है.

8. आठवें स्थान पर भारत का कोलकाता शहर है. यहां की आबादी 22.5 मिलियन (2 करोड़ 25 लाख) है.

9. साउथ कोरिया का सियोल भी 22.5 मिलियन यानी 2 करोड़ 25 लाख की आबादी के साथ 9वां सबसे बड़ा शहर है.

10. दसवें नंबर पर इजिप्ट का काहिरा शहर है. यहां की कुल आबादी 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 3 लाख है.