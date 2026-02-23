El Mencho: मैक्सिको की सेना ने किसे मार गिराया कि सुलग उठा पूरा देश? ट्रंप ने रखा था ₹12500000000 का इनाम

Advertisement
Hindi NewsदुनियाEl Mencho: मैक्सिको की सेना ने किसे मार गिराया कि सुलग उठा पूरा देश? ट्रंप ने रखा था ₹12500000000 का इनाम

Who is Al Mencho: मैक्सिको की सेना ने रविवार को सबसे बड़े ड्रग माफिया Nemesio Oseguera Cervantes उर्फ अल मेन्चो को ढेर कर दिया है. हालांकि उसकी मौत से पहले और बाद में कई जगहों पर आगजनी जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:31 AM IST
CJNG, El Mencho: मैक्सिकन अफसरों ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़े ऑपरेशन के दौरान देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना Nemesio Oseguera Cervantes को मार गिराया है.. जिसे ‘एल मेन्चो’ के नाम से जाना जाता था. मेन्चो मैक्सिको के बेहद खतरनाक ड्रग गिरोह Jalisco New Generation Cartel (CJNG) का चीफ था. यह गैंग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग तस्करी और हिंसा के लिए पहचानी जाती है. मेन्चो की मौत के बाद मैक्सिको में कई जगहों पर आग और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. 

विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरोह भारी मात्रा में फेंटानिल और कोकीन अमेरिका में तस्करी करता रहा है. इस ताकतवर ड्रग सरगना की मौत से पहले जालिस्को और अन्य राज्यों में कई घंटों तक जलते वाहनों के साथ सड़कें जाम की गईं. इससे पहले भी कार्टेल सैन्य अभियानों में बाधाएं डालने के लिए इस तरह की तरीके अपनाता रहा है. 

मैक्सिको में कई जगहों पर हालात खराब

घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में जालिस्को के पर्यटन शहर प्यूर्टो वायार्टा के ऊपर धुएं के गुबार उठते दिखे और राज्य की राजधानी के एयरपोर्ट पर लोग घबराकर भागते नजर आए. रविवार दोपहर एयर कनाडा ने सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए प्यूर्टो वायार्टा के लिए उड़ानें रोकने का ऐलान किया और यात्रियों को एयरपोर्ट न जाने की सलाह दी.

अमेरिका ने रखा था 1.5 करोड़ डॉलर का इनाम

कार्टेल को अमेरिकी प्रशासन के जरिए भी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में डाला गया है. साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने अल मेन्चो की जानकारी देने पर 1.5 करोड़ डॉलर (12 अरब 50 करोड़) तक के इनाम का ऐलान किया था.  

El Mencho ने कैसे रखा जुर्म की दुनिया में कदम?

कहने को तो अल मेन्चो एक साधारण परिवार में जन्मा था. 1966 में उसने मैक्सिको के एक ग्रामीण इलाके में जन्म लिया था. बहुत कम उम्र में ही उसने कमाई के लिए गलत रास्तों पर चलना शुरू कर दिया था. 1980–90 के दशक में वह अमेरिका गया, जहां उस पर ड्रग तस्करी के आरोप लगे और 1994 में हेरोइन वितरण की साजिश के मामले में उसे अमेरिका की अदालत ने दोषी ठहराया. लगभग तीन साल जेल में रहने के बाद वह मैक्सिको लौट आया और फिर से ड्रग तस्करी के नेटवर्क में शामिल हो गया. धीरे-धीरे उसने अपना गिरोह मजबूत किया और आगे चलकर जालिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल सबसे ताकतवर सरगना बन गया.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

