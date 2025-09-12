DNA: जमात ने पकड़ी बांग्लादेश की राजनीति की 'नब्ज', ढाका यूनिवर्सिटी में जमात-ए-इस्लामी की बड़ी जीत, भारत पर क्या होगा असर?
DNA Analysis: बांग्लादेश से आज एक और बुरी खबर आई है. ये खबर भारत के लिहाज से बहुत बड़े खतरे की आहट है. बांग्लादेश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कही जाने वाली ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में ये कट्टरता खुलकर सामने आई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 12, 2025, 11:29 PM IST
DNA Analysis: नेपाल ही नहीं बांग्लादेश में भी जब तख्तापलट हुआ था. तब हमारे देश के कुछ नेताओं को मौका मिल गया था और वो भारत में भी ऐसे हिंसक आंदोलन को भड़काने वाले बयान दे रहे थे लेकिन बांग्लादेश के मौजूदा हालात कैसे हैं. ये आप भी देख रहे हैं बांग्लादेश से आज एक और बुरी खबर आई है. ये खबर भारत के लिहाज से बहुत बड़े खतरे की आहट है. बांग्लादेश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कही जाने वाली ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में ये कट्टरता खुलकर सामने आई है. इस चुनाव में बांग्लादेश के इस्लामिक संगठन जमात-ए-इस्लामी के स्टूडेंट विंग इस्लामी छात्र शिबिर यानी ICS ने बड़ी सफलता हासिल की है.

छात्र संघ के 12 प्रमुख पदों में से 9 पर जमात के छात्र संगठन की जीत हुई है. ICS के सादिक कायेम उपाध्यक्ष बने हैं जबकि एस एम फरहाद को महासचिव चुना गया है. ढाका यूनिवर्सिटी छात्र संघ में अध्यक्ष का पद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए रिज़र्व होता है. बांग्लादेश के अलग देश बनने के बाद ये पहला मौक़ा है जब ढाका यूनिवर्सिटी के चुनाव में किसी इस्लामिक छात्र संगठन की जीत हुई है. जिस दिन ढाका यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नतीजे आए, उस दिन वहां Islamic Republic of Bangladesh सोशल मीडिया पर Trend कर रहा था.

इस नतीजे को बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी को बांग्लादेश की राजनीति का नब्ज़ माना जाता है. ढाका यूनिवर्सिटी छात्र संघ को बांग्लादेश की छोटी संसद भी कहा जाता है. जमात की जीत ये भी बताती है कि बांग्लादेश के शिक्षण संस्थानों में इस्लामिक कट्टरपंथ का असर बढ़ गया है जबकि एक ज़माने में यहां प्रगतिशील और सेक्युलर आवाज़ों का दबदबा होता था. ढाका यूनिवर्सिटी में जीत के बाद पाकिस्तानी जमात-ए-इस्लामी ने भी इस्लामी छात्र शिविर को बधाई दी. अब आपको ये भी जानना चाहिए कि जमात-ए-इस्लामी की जीत का मतलब क्या है. जमात किस विचारधारा की नुमाइंदगी करता है. क्या ये 5 महीने बाद होने वाले आम चुनाव का ट्रेलर तो नहीं क्या इससे भारत की पूर्वी सीमा पर संकट बढ़ने वाला है.

जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी है, जो शरिया पर आधारित शासन की वक़ालत करती है. जमात लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का विरोध करती है और तालिबान के मॉडल से प्रेरित है. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के साथ जमात-ए-इस्लामी के संबंध रहे हैं. 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में जब पूर्वी पाकिस्तान के लोग अलग देश के लिए सब कुछ क़ुर्बान करने को तैयार थे, उस वक़्त इसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया. मुक्ति संग्राम के दौरान जमात ने पाकिस्तानी सेना की मददगार फोर्स बनकर काम किया था और हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार को अंजाम दिया था. पाकिस्तान का साथ देने की वजह से जमात को 1971 के बाद कुछ वर्षों तक प्रतिबंध का सामना भी करना पड़ा.

1976 में जमात से पाबंदी हटाई गई और 1979 से इसने राजनीतिक गतिविधियां शुरू की हालांकि बांग्लादेश की राजनीति में जमात कभी ताकतवर नहीं बनी बाद में भी शेख हसीना ने जमात पर पाबंदी लगाई लेकिन 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद जमात-ए-इस्लामी तेज़ी से बांग्लादेश में उभरी है. इसी का असर है कि ढाका यूनिवर्सिटी के चुनाव में जमात के छात्र संगठन को जीत मिली. 2026 में होने वाले चुनाव के लिए जमात ने शरिया पर आधारित शासन को बढ़ावा देने की कोशिश तेज कर दी है. जमात की कट्टरता के एजेंडे में स्कूल भी हैं.

जमात ने स्कूलों में म्यूज़िक और डांस के टीचर की बहाली पर रोक लगाने की मांग की है जमात का कहना है कि म्यूज़िक और डांस सीखने से बच्चों में सामाजिक और नैतिक मूल्य ख़त्म हो रहे हैं. म्यूज़िक और डांस टीचर की जगह जमात स्कूलों में धार्मिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग कर रही है लेकिन ऐसी कट्टर सोच के बावजूद ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जमात को जीत दिलाई. जमात के आगे बढ़ने में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की भी भूमिका बताई जाती है मोहम्मद यूनुस ने पिछले साल सत्ता में आते ही जमात-ए-इस्लामी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया और उसे चुनाव में भाग लेने की इजाज़त दे दी माना जा रहा है कि शेख़ हसीना सरकार के तख़्तापलट में जमात के छात्र संगठन का बड़ा हाथ होने की वजह से यूनुस जमात पर मेहरबान हैं.

कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस जमात के हाथ की कठपुतली हैं और जमात के इशारे पर उन्होंने कई फैसले लिए हैं ऐसा ही एक फ़ैसला दुर्गा पूजा के दौरान मेले पर पाबंदी का है. बांग्लादेश की सरकार ने कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा पंडाल के नज़दीक मेला नहीं लगेगा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है लेकिन गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने ये कहकर हिंदुओं को मेला के आयोजन से रोक दिया है कि ऐसे मेलों में अक्सर असामाजिक तत्व शामिल होते हैं जो वहां शराब पीते हैं. बांग्लादेश में लगभग 33 हज़ार पूजा पंडाल लगते हैं लेकिन सरकार के इस फ़ैसले से दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश के लगभग सवा करोड़ हिंदुओं का उत्साह फीका पड़ गया है.

उधर ढाका यूनिवर्सिटी में जमात की जीत का असर भी दिखने लगा है. जिस दिन ढाका यूनिवर्सिटी छात्र संघ के नतीजे आए, उसी रात बांग्लादेश के पंचागढ़ में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने काली माता मंदिर पर हमला बोल दिया. कट्टरपंथियों ने मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया 
लेकिन जमात का असली असर अगले साल होने वाले चुनाव के बाद दिख सकता है. ढाका यूनिवर्सिटी के नतीजों के बाद सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या चुनाव में भी जमात-ए-इस्लामी की सरकार आने वाली है. कांग्रेस सांसद और पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने ढाका यूनिवर्सिटी के नतीजे पर चिंता जताते हुए कहा

फरवरी 2026 के आम चुनावों में इसका क्या असर होगा? क्या भारत को अब अपने पड़ोस में जमात के बहुमत वाली सरकार से निपटना होगा? पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी जमात की जीत पर चिंता जताई. श्रृंगला ने कहा जमात-ए-इस्लामी के हाथ खून से रंगे हैं और वो मुस्लिम ब्रदरहुड का भी हिस्सा है. वही मुस्लिम ब्रदरहुड जो बांग्लादेश, मिस्र, पाकिस्तान और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद है। इसकी विचारधारा नहीं बदलेगी. निश्चित रूप से ढाका यूनिवर्सिटी के नतीजे भारत के लिए चिंता का कारण है. अगर आम चुनावों में भी ढाका यूनिवर्सिटी की तरह जमात जीती तो भारत को अस्थिर करने की कोशिश बढ़ सकती है. बांग्लादेश में पाकिस्तान की पैठ मज़बूत हो सकती है. ISI की गतिविधियां बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्यों में बढ़ सकती है और बांग्लादेश फिर से पाकिस्तान बन सकता है जहां हिंदुओं पर ज़ुल्म ढाए जाएंगे.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत.

