‘जमात-ए-इस्लामी को वोट दो, जन्नत का टिकट फ्री में मिलेगा…’ बांग्लादेश में महिलाओं ने घर-घर जाकर दिया ऑफर, लोग भड़के; होने लगी लाठी-गोली से खूनी मारपीट

Poll clash between BNP Jamaat In Bangladesh: बांग्लादेश में फरवरी 2026 के चुनाव से पहले जो माहौल गरम है, उसमें एक नया बवाल सामने आया है. पाबना जिले के चार गरगरी गांव में जमात-ए-इस्लामी की महिला कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर वोट मांग रही थीं और कह रही थीं कि “जमात को वोट दो, जन्नत का टिकट फ्री में मिलेगा. न्यूज एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बांग्लादेश के पबना जिले में चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में कम से कम 25 लोग घायल हो गए हैं.

दो पक्षों में जमकर मारपीट

हिंसा गुरुवार दोपहर पबना के सहापुर यूनियन के चार गरगरी गांव में शुरू हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले का आरोप लगाया है. घायलों में से सात को ईश्वरदी उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले जाया गया, जबकि बाकी का अलग-अलग प्राइवेट क्लीनिक में प्राइमरी इलाज किया गया है. घटना की पुष्टि करते हुए, ईश्वरदी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC), ASM अब्दुन नूर ने कहा कि वे सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की. लोकल लोगों और चश्मदीदों के हवाले से, बांग्लादेश के बंगाली डेली अखबार प्रोथोम आलो ने बताया कि जब जमात के कैंडिडेट अबू तालेब मंडल कैंपेन आउटरीच के लिए इलाके में गए, तो BNP कैंडिडेट के सपोर्टर्स ने उन्हें रोक दिया.

गोलियां चली

थोड़ी देर की गरमागरम बहस और हाथापाई के बाद, मंडल चले गए, लेकिन वापस आते समय फिर से झड़प हो गई, जिसके दौरान कथित तौर पर कई गोलियां चलीं, और उनकी गाड़ी के साथ कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई. जमात कैंडिडेट मंडल के मुताबिक, वह और पार्टी वर्कर्स अपने पहले से तय कैंपेन प्रोग्राम के तहत करीब 150 मोटरसाइकिलों के साथ गांव गए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि वापस आते समय, BNP कैंडिडेट हबीबुर रहमान के सपोर्टर्स ने उन पर हमला किया और गोलियां चलाईं, जिससे कई मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ हुई. मंडल ने दावा किया कि उनके कम से कम 50 सपोर्टर्स घायल हो गए, जिनमें छह को गोली लगी थी. जिन्हें गोली लगी थी, उन्हें राजशाही मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा गया, जबकि दूसरों का लोकल इलाज चल रहा है.

वोट के बदले "स्वर्ग के टिकट" का ऑफर

प्रोथोम अलो से बात करते हुए, BNP उम्मीदवार हबीबुर रहमान ने कहा कि जमात की महिला कार्यकर्ता गांव में घर-घर जाकर प्रचार कर रही थीं और वोट के बदले "स्वर्ग के टिकट" का ऑफर दे रही थीं. जब स्थानीय BNP नेताओं ने विरोध किया, तो मंडल ने कथित तौर पर हथियारों से लैस एक काफिले के साथ गांव में धावा बोल दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बाद जमात समर्थकों ने गोलियां चलाईं और BNP कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जिसमें कई घायल हो गए. फरवरी 2026 के चुनाव से पहले मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है. जिन पार्टियों ने पहले शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के लिए यूनुस के साथ मिलकर काम किया था, वे अब आपस में भिड़ गई हैं.