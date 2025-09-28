भारत में इस्लामी हुकूमत का ब्लूप्रिंट! पड़ोसी मुल्क रच रहा साजिश, 50 लाख हमलावर हैं तैयार, खुद बताया गजवा-ए-हिंद का प्लान

Gazwa-E-Hind: बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने अपना राज जमा लिया है. इसके बाद कट्टरपंथियों की सरकार और पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठने वाली जमात-ए-इस्लामी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं. जमात-ए-इस्लामी के नायब (डेप्युटी) अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर का कहना है कि 50 लाख लड़ाके गजवा-ए-हिंद के लिए तैयार हैं. गजवा-ए-हिंद का मतलब हिंदुस्तान पर इस्लामिक सेना की जीत से है.

अमेरिका में दिया जहरीला भाषण

जमात-ए-इस्लामी के नायब अमीर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर ने यह जहर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बांग्लादेश-अमेरिकन एसोसिएन की तरफ से आयोजित किए गए एक सार्वजनिक प्रोग्राम में उगला है. 27 सितंबर को होने वाले इस प्रोग्राम में ताहिर ने कहा कि 50 लाख युवा इसका हिस्सा होंगे जो गुरिल्ला युद्ध में फैलकर जंग लड़ेंगे.

1971 का कलंक धोना है

ताहिर का कहना है कि उनका मकसद 1971 की जंग में जमात-ए-इस्लामी पर पाकिस्तान का साथ देने की वजह से लगे कलंक को साफ करना है. उन्होंने कहा यह भी कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर जमात (जमात-ए-इस्लामी) सत्ता में आई तो भारत पर हमला हो सकता है. मैं तो दुआ करता हूं कि वे अंदर घुसें ताकि 1971 में हम पर लगा कलंक मिट सके. इससे हमें सच्चे स्वतंत्रता सेनानी साबित करने का मौका मिलेगा.

At a New York reception, Jamaat deputy amir Taher said, “At least five million of our young men will wage an independence war against India.” He added, “Many warn that if Jamaat comes to power #India might strike. I pray they do — if India enters, it will wipe away the stigma… pic.twitter.com/KYTUzvnJir — Asifur Rahman Chowdhury (@Asifurrahman71) September 27, 2025

दो हिस्सों में बांटे जाएंगे 50 लाख युवा

उन्होंने कहा कि हमारे 50 लाख युवा इसके लिए तैयार हैं जो ग्रुपों में बांटे जाएंगे. इनमें से एक ग्रुप गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लेगा, जबकि दूसरा ग्रुप भारत के एक बड़े हिस्से में फैलकर प्रतिरोद खरेंगे. हैरानी की बात है कि ताहिर अपने इस जहरीले भाषण में पैगम्बर मोहम्मद साहब का भी जिक्र और हदीस का जिक्र करते हुए कहा कि यह युद्ध पैगम्बर की बड़ी योजना है.