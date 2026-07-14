/550 करोड़ की चांदी में केवल 5 प्रतिशत ही असली... कहां गायब हुआ भक्तों का दिया चढ़ावा? वैष्णो देवी मंदिर मामले पर कोर्ट ने मांगा रिकॉर्ड

वकील दीपक शर्मा ने सोमवार ( 13 जुलाई 2026) को स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान विस्तृत आपत्तियां दर्ज कीं. उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत को सिर्फ फाइलों में आगे-पीछने भेजना इन गंभीर अपराधों पर कानूनी कार्रवाई नहीं मानी जा सकती. उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच खुद एक नोटिफाइड पुलिस स्टेशन है, उसके पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत शिकायत पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है. वकील ने यह भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट में स्टॉक रिकॉर्ड, इन्वेंट्री रजिस्टर, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, CCTV फुटेज और एस्से रिपोर्ट जैसे सबूत सुरक्षित करने के कोई स्टेप्स नहीं बताए गए.