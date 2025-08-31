क्लासमेट की 83 साल की दादी पर आया युवक का दिल, कहा- पहली नजर में हो गया प्यार...

Japan News: कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती. इंसान किसी भी उम्र में इसके चक्कर में पड़ सकता है. आजकल तो लोग इसमें उम्र की सीमा भी भूल चुके हैं. ऐसा ही कुछ मामला जापान में देखने को मिला है. यहां 23 साल के कोफू नाम के एक छात्र को अपनी ही क्लासमेट की 83 साल की दादी से प्यार हो गया. दोनों 6 महीने से भी ज्यादा समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

जोड़े में 60 साल का अंतर

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल के अंतर के कारण ये कपल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. कोफू अपने क्लासमेट के घर गया था और तभी वहां उसकी दादी आइको से प्यार हो गया. दोनों ने सड़क पर इंटरव्यू इंटरव्यू दिया था, जिसके बाद इस जोड़े को रातोंरात लोकप्रियता मिल गई. इंटरव्यू में कोफू और आइको हाथ पकड़े हुए नजर आए. आइको की 2 बार शादी हो चुकी है. उसका 1 बेटा, 1 बेटी और 5 पोते-पोतियां हैं. तलाक के बाद वह वह अपने बेटे के परिवार के साथ रहती थी.

प्यार में नहीं देखी उम्र

कोफू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाला है और फिलहाल एक कंपनी में क्रिएटिव डिजाइन इंटर्न है. कोफू और आएको को पहली नजर में ही प्यार हो गय़ा था. आइको ने बताया कि कोफू एक जिंदादिल और अच्छा व्यक्ति है. वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी. दोनों के एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होने के बावजूद शुरुआत में वे अपने प्यार का इजहार करने में झिझक रहे थे. दोनों करीब तब आए जब आइको की पोती ने डिज्नीलैंड का प्लान बनाया, लेकिन आखिरी वक्त में उसे छोड़ दिया. ऐसे में कोफू और आएको अकेले ही वहां चले गए.

डिज्नीलैंड में किया प्रेम का इजहार

डिज्नीलैंड में कोफू ने आइको के प्रति अपने प्यार का इजहार किया और फिर दोनों ने साथ रहने का फैसला किया. कपल ने बताया कि उनका रिश्ता पब्लिक होने पर दोनों के परिवारों ने उन्हें सहयोग दिया. जोड़े ने कहा कि उन्होंने अभी शादी के बारे में कोई बातचीत नहीं की है. कोफू ने कहा कि सुबह सबसे पहले आइको का चेहरा देखना उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा है. वहीं आइको ने बताया कि जब कोफू काम पर जाता है तो उसे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन उसके लिए खाना बनाना उसे एनर्जी देता है. आइको ने बताया कि कोफू उसके दांतों को भी ब्रश करता है. इंटरनेट पर इस प्रेम कहानी ने हलचल मचा दी है. कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं तो कुछ उनकी उम्र के अंतर पर हैरानी जता रहे हैं.

FAQ

कोफू और आइको की मुलाकात कैसे हुई ?

कोफू अपने क्लासमेट के घर गया था, जहां उसकी मुलाकात आइको से हुई. पहली नजर में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया.

सोशल मीडिया पर क्या प्रतिक्रिया है?

इंटरनेट पर इस प्रेम कहानी ने हलचल मचा दी है. कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, जबकि अन्य उनकी उम्र के अंतर पर हैरानी जता रहे हैं.