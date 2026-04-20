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Hindi NewsदुनियाJapan Earthquake: जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, दहशत में लोग, सप्लाई चेन और बाजार पर मंडराया बड़ा खतरा!

Japan Earthquake: जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, दहशत में लोग, सप्लाई चेन और बाजार पर मंडराया बड़ा खतरा!

Japan Earthquake News: उत्तरी जापान में सोमवार सुबह अचानक धरती जोर-जोर से कांप उठी. रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता वाले इस भूकंप ने कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में डर और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया. लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर भागते हुए नजर आए.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:04 PM IST
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जापान में भूकंप के तेज झटके, मची अफरा-तफरी
जापान में भूकंप के तेज झटके, मची अफरा-तफरी

Japan Earthquake News: उत्तरी जापान में सोमवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय प्रसारक के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, जबकि प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए. भूकंप के असर से कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

हालांकि, अभी तक बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आफ्टरशॉक्स (झटकों के बाद आने वाले हल्के भूकंप) की संभावना को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. इस प्राकृतिक आपदा का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रह सकता. एक्सपर्ट्स की मानें तो जापान वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है, ऐसे में इस भूकंप के चलते उत्पादन और निर्यात पर असर पड़ सकता है. 

कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप

झटके इतने तेज थे कि कई जगहों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है. कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे हालात और मुश्किल हो गए।इस भूकंप से जापान में खासतौर पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, बाजारों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ने से एशियाई शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल सभी की नजरें स्थिति के आकलन और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं. 

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यह भी पढ़ेंः कौन है शमीम माफी? अमेरिका में रहकर ईरान के लिए सूडान से कर रही थी आर्म्‍स डील

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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