Japan Earthquake: जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप, दहशत में लोग, सप्लाई चेन और बाजार पर मंडराया बड़ा खतरा!

Japan Earthquake News: उत्तरी जापान में सोमवार को जोरदार भूकंप के झटके महसूस किए गए. राष्ट्रीय प्रसारक के मुताबिक, इस भूकंप की तीव्रता 7.4 मापी गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए, जबकि प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए. भूकंप के असर से कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की खबरें सामने आ रही हैं. हालांकि अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर नजर रखी जा रही है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

हालांकि, अभी तक बड़े पैमाने पर जान-माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और आफ्टरशॉक्स (झटकों के बाद आने वाले हल्के भूकंप) की संभावना को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. इस प्राकृतिक आपदा का असर केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रह सकता. एक्सपर्ट्स की मानें तो जापान वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा है, ऐसे में इस भूकंप के चलते उत्पादन और निर्यात पर असर पड़ सकता है.

कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप

झटके इतने तेज थे कि कई जगहों पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है. कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई, जिससे हालात और मुश्किल हो गए।इस भूकंप से जापान में खासतौर पर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सप्लाई बाधित होने की आशंका जताई जा रही है. वहीं, बाजारों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है. निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ने से एशियाई शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल सभी की नजरें स्थिति के आकलन और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं.

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