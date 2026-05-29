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जापान ने दिया भारत को बड़ा झटका, 20 साल बाद फिर लगा दिया आम पर बैन, क्या है वजह?

Mango Export: दुनियाभर में भारतीय आमों की मांग होती है. हालांकि, जापान में भारत को बड़ा झटका दिया है. जापान ने 20 साल बाद एक बार फिर भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 29, 2026, 07:48 AM IST
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जापान ने दिया भारत को बड़ा झटका, 20 साल बाद फिर लगा दिया आम पर बैन, क्या है वजह?

India-Japan Relation: गर्मियों का सीजन मतलब कि आम की सीजन, देशभर में कई तरह के आमों के बगान लगाए जाते हैं और लोग कच्चे और पक्के आम खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. इस सीजन में भारतीय आमों की मिठास कुछ ऐसे घुल जाती है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में भारतीय आम की मांग होने लगती है. हालांकि, जापान में भारत को बड़ा झटका दिया है. जापान ने 20 साल बाद एक बार फिर भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है. जापान ने ये कदम क्यों उठाया, आइए जानते हैं.

20 साल बाद फिर लगाया बैन

जापान ने करीब 20 साल बाद फिर इस तरह का बैन लगाया है. जापान ने पहले फ्रूट फ्लाई की चिंताओं के कारण भारतीय आमों पर बैन लगाया था और 2006 में भारत के अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को मजबूत करने के बाद ही उन पाबंदियों को हटाया था. जापान के इस निर्णय से अल्फांसो, केसर, लंगड़ा और बंगनापल्ली जैसी प्रीमियम भारतीय किस्मों के आम पर गहरा असर पड़ रहा है. 

जापान भेजता है टीमें

हर सीजन से पहले जापान भारत की वेपर हीट ट्रीटमेंट (VHT) फैसिलिटी का इंस्पेक्शन करने के लिए क्वारंटाइन अधिकारियों को भेजता है. इस सेंटर में आमों को डिसइंफेक्ट किया जाता है. VHT एक नॉन-केमिकल प्रोसेस है जिसमें आमों को कंट्रोल्ड गर्म और नमी वाली हवा में रखा जाता है ताकि कीड़े और फ्रूट फ्लाई के लार्वा मर जाएं, दोनों देशों के बीच एक्सपोर्ट एग्रीमेंट के तहत यह ट्रीटमेंट जरूरी है. 

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जापानी अधिकारियों को मिली खामियां

इस साल का निरीक्षण मार्च में उत्तर प्रदेश के रहमानपुर में VHT फैसिलिटी में किया गया था. यहां पर जापानी अधिकारियों आम में फ्यूमिगेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसेस से जुड़ी कमियां मिलीं थी. जापान के योकोहामा प्लांट प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने घोषणा की कि 25 मार्च, 2026 के बाद जारी किए गए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वाले भारतीय आम के शिपमेंट अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

बढ़ सकती है चिंता

जापान भारत का सबसे बड़ा आम मार्केट नहीं है, हालांकि इससे एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ सकती है. भारत हर साल लगभग 28 मिलियन मीट्रिक टन आम पैदा करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाता है. ज्यादातर पैदावार देश में ही इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन जापान जैसे महंगे बाजारों में एक्सपोर्ट करने से किसानों और व्यापारियों को काफी ज्यादा मुनाफा होता है. एक्सपोर्टर्स को अब डर है कि इस बैन से भारत के खेती के क्वालिटी-कंट्रोल सिस्टम पर भरोसा कम हो सकता है और दूसरे इंपोर्ट करने वाले देशों में भी चिंता बढ़ सकती है

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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