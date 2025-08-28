पीएम मोदी के रवाना होने से पहले जापान ने लिया बड़ा फैसला, रद्द कर दिया अमेरिका का दौरा, ट्रंप को दिया ठेंगा!
US tariffs on Japan: जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर 29-30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय जापान की यात्रा पर जा रहे हैं.  लेकिन इससे ठीक पहले जापान के प्रमुख व्यापार वार्ताकार ने अचानक अमेरिका का दौरा कैंसिल कर दिया.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:35 PM IST
Japan News: जापान के कागावा प्रीफेक्चर का ताकामात्सु एयरपोर्ट इन दिनों भारी संकट जूझ रहा है. इस एयरपोर्ट पर यात्रियों में भारी कमी आई है. खासकर हांगकांग से आने वाले टूरिस्ट्स की तादाद में भारी गिरावट दर्ज की गई है. यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी वजह एक अफवाह है, जो मशहूर मांगा (कॉमिक) 'The Future I Saw' से जुड़ी है. इसके लेखक रयो तात्सुकी ने 1999 में प्रकाशित अपनी किताब में भविष्यवाणी की थी कि 5 जुलाई 2025 को जापान में एक बड़ा भूकंप आएगा. 

हालांकि, उसकी ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई और वो दिन बिना किसी हादसे के गुजर गया. लेकिन तब तक अफवाह इतनी फैल चुकी थी कि लोगों ने ट्रेवल प्लांस कैंसिल कर दीं. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, जुलाई से पहले जिन उड़ानों को हांगकांग से ताकामात्सु एयरपोर्ट के लिए कैंसिल किया गया था, वे अब तक बहाल नहीं हो पाई हैं. एयरपोर्ट प्रबंधन यात्रियों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर और अफवाहों का असर अब भी साफ दिखाई दे रहा है.

वहीं, सोमवार को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में अफसरों ने बताया कि हांगकांग से आने वाले यात्रियों की तादाद में अफवाहों के बाद भारी कमी आई है, जो अब तक ठीक नहीं हुई है. अफसरों ने आगे कहा कि जो उड़ानें बंद हुई थीं वो अब तक शुरू नहीं हो सकी है. 

तात्सुकी: मार्च 2011 में बड़ी आपदा की चेतावनी 

यह अफवाह इसलिए लोगों के बीच फैली, क्योंकि तात्सुकी ने इससे पहले भी मार्च 2011 में बड़ी आपदा की चेतावनी दी थी, जो सही हुआ था.  भविष्यवाणी के मुताबिक, उस वक्त जापान के तोहोकू इलाके में भयानक भूकंप और सुनामी आई थी, जिसमें भारी नुकसान हुआ था.

एयरपोर्ट की चेतावनी और चिंता

केएसबी की रिपोर्ट के मुताबिक, मई में हांगकांग से तकामात्सु एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की तादाद पिछले महीने की तुलना में 31 फीसदी घटकर 2,865 रह गई. यह गिरावट जून और जुलाई में भी जारी रही. तकामात्सु एयरपोर्ट के चेयरमैन योशिकी ओबाता ने बताया कि यात्रियों की कमी का असर दक्षिण कोरिया और चीन से आने वाली उड़ानों पर भी पड़ा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोगों की चिंता ऐसे ही बनी रही तो यह गिरावट आगे भी जारी रह सकती है.

