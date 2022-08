Wearable Fans: जापान में इस खास तकनीक से कुत्ते और बिल्ली गर्मी के छुड़ा रहे 'पसीने', देखकर लोग कह रहे- ये आराम का मामला है

Special Clothes for Animals to Save them from Heat: ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से पिछले कुछ समय से दुनियाभर के अलग-अलग देशों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. यूरोपीय देशों के अलावा भीषण गर्मी ने चीन, जापान और आसपास के देशों में लोगों को परेशान कर रखा है. बढ़ती गर्मी का असर इंसानों के साथ-साथ जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है. वे लगातार चिड़चिड़ेपन के साथ आक्रामक हो रहे हैं. ऐसे में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए टोक्यो के एक कपड़ा निर्माता कंपनी ने अनूठी पहल की है. उसकी इस अनूठी पहल की चर्चा हर तरफ हो रही है.

कपड़े में फिट है पंखा

दरअसल, कपड़ा बनाने वाली इस कंपनी ने पालतू जानवरों खासकर कुत्ते और बिल्लियों के लिए कपड़े के रूप में पहनने वाला पंखा तैयार किया है. यह पंखा कपड़े में फिट है. इसे पहनने के बाद इसमें लगे पंखे की वजह से जानवरों को गर्मी से राहत मिलती है और वह ठंडा महसूस करते हैं. इस प्रोडक्ट को कंपनी ने पशु चिकित्सकों के साथ मिलकर तैयार किया है ताकि जानवरों को किसी तरह की दिक्कत न हो.

जालीदार कपड़े से चारों तरफ जाती है हवा

यह खास कपड़ा एक डिवाइस के जरिये बनाया गया है. इस डिवाइस में 80 ग्राम (3 औंस) का एक पंखा दिया गया है जो बैटरी से चलता है. यह पंखा जालीदार पोशाक से जुड़ा हुआ है और जालीदार कपड़े की वजह से जानवरों के शरीर के चारों ओर हवा फैलती है. मैटरनिटी से जुड़े कपड़े बनाने वाली कंपनी स्वीट मॉमी की अध्यक्ष री उज़ावा का कहना है कि अपनी पालतू बिल्ली चिहुआहुआ को चिलचिलाती गर्मी में परेशान और थका देखकर उनके मन में इस तरह का कुछ बनाने का ख्याल आया. री उजवा ने बताया कि "इस साल अभी तक जापान में ठीक से बारिश भी नहीं हुई है. इसलिए गर्मी भी जल्दी आ गई. ऐसे में मुझे लगता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो बाजार के लिए सही है." दरअसल जापान पिछले कुछ समय से लगातार हीटवेव का सामना कर रहा है.

प्रोडक्ट को मिल रहा अच्छा रेस्पॉन्स

इस प्रोडक्ट को धीरे-धीरे ग्राहकों का भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है. एक कस्टमर ने बताया कि, "मैं अपने कुत्ते को गर्मी से बचाने और उसे ठंडा रखने के लिए आमतौर पर सूखे बर्फ पैक का उपयोग करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यह पंखा है तो मेरे कुत्ते के लिए गर्मी से बचना और आसान हो जाएगा. यह प्रोडक्ट जुलाई की शुरुआत में आया था और स्वीट मॉमी को अभी तक इसके लिए 100 से अधिक ऑर्डर मिल चुके हैं. यह पांच अलग-अलग आकारों में आता है और इसकी कीमत 9,900 येन यानी करीब 74 डॉलर है.

