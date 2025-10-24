चार्जर, कपड़े और किताबें...इस देश में सड़क पर ही मिल जाते हैं सामान, दुकानों पर क्यों नहीं जाते हैं लोग?

Japan Vending Machine: बढ़ती हुई आधुनिकता की वजह से लोगों का काम आसान हो गया है, ऑनलाइन शॉपिंग पर भी लोग खूब जोर दे रहे हैं इसके अलावा मार्केट जाकर भी लोग मनचाही चीजें खरीदते हैं, जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती है तो जापान की बात न हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, हालांकि जापान में लोगों को मार्केट नहीं जाना पड़ता है यहां पर सड़कों पर ही लोगों को आसानी के साथ कपड़े, फोन चार्जर सहित कई चीजें मिल जाती हैं, ऐसा कैसे होता है आइए जानते हैं.

चार्जर की उपलब्धता

अगर आपका कभी मन जापान जाने का करे को आपको चार्जर वगैरा ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जापान के ट्रेन स्टेशनों के पास आपको वेंडिंग मशीनें मिल जाएंगी, इतना ही नहीं AA बैटरी मिलेगी, साथ ही साथ पोर्टेबल चार्जर भी आपको सड़क के किनारे वेंडिंग मशीनों में मिल जाएगा, इसके अलावा USB केबल भी उपलब्ध हो जाएंगी.

किताबों का कलेक्शन

यहां के साहित्य प्रेमियों को मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि यहां पर ऐसी वेंडिंग मशीनें लगी हैं जो सेकंड-हैंड किताबें और मंगा बेचती हैं. यह काफी ज्यादा किफायती होती हैं और 100 येन से भी कम कीमत में आपको मिल सकती हैं.

कपड़ों की सुविधा

आपके एक कहावत सुनी होगी कि लोग पलक झपकते कपड़े बदलते हैं. जापान में लोगों को कपड़े बदलने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर वेंडिंग मशीनों में आपको साफ टी-शर्ट मिल जाती है, ये मशीनें ट्रेन, स्टेशन पर मिल जाती हैं, ऐसा कहा जाता है कि टीशर्ट के साथ-साथ यहां पर शर्ट भी मिल जाती है.

गर्मागर्म खाना

सफर की वजह से लोगों को भूख लगती है. ऐसे में अगर आपको रात के 2 बजे भी रेमन का गरम बाउल खाने का मन कर रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर ऐसी ऐसी वेंडिंग मशीनें हैं जो आपको कम दाम में रेमन नूडल्स के स्टीमिंग बाउल तैयार करके दे देती हैं. जबकि कुछ मशीनें तो ऐसी हैं जो आपको मसाले कितना मिलाना है इसकी भी सुविधा देती हैं.