/ड्रोन, AI और हाइपरसोनिक मिसाइलें: 55.6 अरब डॉलर के रिकॉर्ड बजट से जापान ऐसे तैयार कर रहा है अपना रक्षा चक्र

क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोसी देशों से बढ़ते तनाव के बीच जापान ने अपने रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है. जापान के रक्षा मंत्रालय ने 55.6 अरब डॉलर (करीब 8.9 ट्रिलियन येन) के बजट का प्रस्ताव रखा है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद सेना को लेकर जापान का यह सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है. अब जापान की सेना AI, ड्रोन और आधुनिक हथियारों पर सबसे ज्यादा ध्यान देगी.
यूक्रेन युद्ध को देखकर जापान ने नई योजना बनाई है. अब जापान सस्ते और सटीक मार करने वाले ड्रोन बनाएगा. ये ड्रोन हवा और समुद्र दोनों जगहों से हमला करने में सक्षम होंगे.
बताया जा रहा है कि युद्ध के समय तुरंत फैसले लेने के लिए जापान AI तकनीक जोड़ेगा. इसके लिए एक खास सिस्टम तैयार किया जाएगा. यह सिस्टम डेटा की जांच करेगा और दुश्मन के ठिकानों की पहचान करेगा.
रक्षा बजट में बढ़ाए गए फंड के जरिए जापान दुश्मन को तुरंत जवाब देने के लिए नई मिसाइलें खरीदेगा. इनमें पनडुब्बी से छूटने वाली और लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलें शामिल हैं.
जापान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और युवाओं की संख्या घट रही है. इस वजह से सेना में जवानों की कमी हो रही है. इस कमी को पूरा करने के लिए जापान ऑटोमेशन और मशीनों की मदद ले रहा है, ताकि कम सैनिकों के साथ भी मजबूत सुरक्षा चक्र बना रहे.
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन अपनी ताकत दिखा रहा है, जबकि उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है और वहीं रूस का रुख भी चिंता बढ़ा रहा है. इन्हीं खतरों से अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए जापान अपनी सेना को पूरी तरह बदल रहा है.