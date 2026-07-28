जापान में 'जलजला', 7.1 तीव्रता के भूकंप से डोली धरती, घरों से भागे लोग; सुनामी का अलर्ट

Tsunami Warning: दक्षिणी जापान मंगलवार दोपहर शक्तिशाली भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा. जानकारी के अनुसार, रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता के इस भीषण भूकंप ने क्यूशू द्वीप के कुमामोटो प्रीफेक्चर और आसपास के इलाकों को बुरी तरह हिलाकर रख दिया. कुदरत के इस प्रकोप के तुरंत बाद जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने तटीय इलाकों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है.
जापानी भूकंपीय तीव्रता पैमाना जिसे 'शिंदो स्केल' कहा जाता है, उसके अनुसार इस भूकंप को लेवल 7 पर आंका गया है. यह जापान के सीस्मोलॉजिकल स्केल पर खतरे का सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है, जिसका अर्थ है कि जमीन में इतना तेज कंपन हुआ कि इमारतों के ढहने और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचने का खतरा बेहद बढ़ जाता है.
भूकंप के तुरंत बाद मौसम एजेंसी ने अरियाके समुद्र (Ariake Sea) और यात्सुशिरो समुद्र (Yatsushiro Sea) के तटीय इलाकों के लिए 1 मीटर तक ऊंची सुनामी की लहरें उठने की चेतावनी जारी की है. प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नागरिकों के लिए तत्काल एडवाइजरी जारी की है:
1. तटीय क्षेत्रों, समुद्र तटों और नदियों के मुहाने से तुरंत दूर हट जाएं
2. निचले इलाकों को खाली कर सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर शरण लें
3. चेतावनी वापस लिए जाने तक समुद्र के पास जाने की गलती न करें
कुमामोटो प्रीफेक्चर और क्यूशू क्षेत्र में आए इस भीषण भूकंप के बाद आपातकालीन सेवाओं और बचाव टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. अधिकारी लगातार नुकसान और हताहतों का आकलन कर रहे हैं. भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स (भूकंप के बाद के झटके) आने की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है.