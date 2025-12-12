Advertisement
जापान में फिर कांपी धरती! 4 दिन में दूसरा बड़ा झटका; 6.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने मचाया हाहाकार

जापान में फिर कांपी धरती! 4 दिन में दूसरा बड़ा झटका; 6.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने मचाया हाहाकार

Japan tsunami warning: जापान के पूर्वोत्तर क्षेत्र आओमोरी प्रान्त के तट पर आज 6.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया, जिसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 1 मीटर तक की सुनामी लहरों की चेतावनी जारी की थी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:04 PM IST
जापान में फिर कांपी धरती! 4 दिन में दूसरा बड़ा झटका; 6.7 तीव्रता के जोरदार भूकंप ने मचाया हाहाकार

Japan tsunami warning: जापान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आज, शुक्रवार को 6.7 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है. इस शक्तिशाली भूकंप के बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तुरंत सुनामी की चेतावनी जारी कर दी थी.

कहां और कब आया भूकंप?
यह भूकंप स्थानीय समय के अनुसार आज सुबह 11:44 बजे आओमोरी प्रान्त के तट से दूर आया था. जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक, इसकी गहराई लगभग 20 किलोमीटर थी. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भी इसकी तीव्रता 6.7 मापी है. JMA ने उत्तरी और पूर्वोत्तर जापान के तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है. एजेंसी ने बताया कि होक्काइडो, आओमोरी, इवाते और मियागी प्रान्तों के प्रशांत तट पर 1 मीटर तक की सुनामी लहरें उठ सकती हैं. अधिकारियों ने समुद्र के किनारे और उससे सटी नदियों के पास रहने वाले लोगों से तुरंत ऊंचे और सुरक्षित अंदरूनी इलाकों में जाने की अपील की है.

चार दिन में दूसरा बड़ा झटका
यह भूकंप सिर्फ चार दिन पहले सोमवार को आओमोरी के पूर्वी तट पर आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद आया है. सोमवार के भूकंप ने सड़कें तोड़ दी थीं, खिड़कियां चकनाचूर कर दी थीं और 70 सेंटीमीटर तक की सुनामी लहरें पैदा की थीं. जापान के राष्ट्रीय प्रसारक एनएचके के अनुसार, आज के भूकंप की कंपन सोमवार को आए बड़े भूकंप से कम थी.

परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा
एक राहत की खबर यह है कि परमाणु नियामक प्राधिकरण ने कहा कि क्षेत्र के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी तरह की असामान्य स्थिति नहीं पाई गई है. तोहोकू इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने आओमोरी प्रान्त के हिगाशिदोरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र और मियागी प्रान्त के ओनागावा संयंत्र में कोई गड़बड़ी नहीं पाई है. टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने भी फुकुशिमा दाइची और दाइनी परमाणु ठिकानों में कोई बदलाव नहीं पाया है. कंपनियों ने बताया कि रेडिएशन लेवल को मापने वाले मॉनिटरिंग पोस्ट में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है. फिलहाल, अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और लोगों से सुरक्षित स्थानों पर बने रहने को कह रहे हैं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

