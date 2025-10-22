Advertisement
मैडम प्राइम मिनिस्टर से मिलिए! पति के सोने पर तसल्ली से ड्रम बजाती हैं, भारत से पहुंची बधाई

Japan PM Drummer: पीएम नरेंद्र मोदी ने जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं. कम लोगों को पता है कि जापान की पहली महिला पीएम बहुत अच्छा ड्रम बजाती हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:52 AM IST
वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं. जब से पद मिला है, कोई आयरन लेडी कह रहा है तो कोई कुशल राजनेता. क्या आप जानते हैं कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री पति के सो जाने के बाद ड्रम बजाती हैं. हां, मंगलवार को साने ताकाइची के पीएम बनने के बाद कई दिलचस्प जानकारियां सामने आ रही हैं. 64 साल की उम्र में ताकाइची जब भी टेंशन में होती हैं तो घर पर ड्रम बजाने लगती हैं. एक जापानी यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मजाक-मजाक में बताया है कि मैं उनके (पति) सोने के बाद तसल्ली से ड्रम बजाती हूं. 

साने ताकाइची ने मंगलवार को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया. उन्होंने कॉलेज बैंड में ड्रम बजाना शुरू कर दिया था. आज वह इलेक्ट्रिक सेट पर रियाज करती हैं. बताते हैं कि पहले जब वह ड्रम बजाती थीं तो बैकअप के तौर पर चार जोड़ी ड्रमस्टिक साथ रखती थीं जिससे बीच में टूटने पर दिक्कत न हो. 

तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद संगीत अब भी उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा है. साथ में काम करने वाले साथी कहते हैं कि उनकी ऊर्जा और एकाग्रता उसी अनुशासन से उपजी है जो उन्होंने ड्रम किट के पीछे विकसित की. जापानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'जब भी वह तनाव में होती हैं, आमतौर पर अपने पति के बारे में तो वह गाना गाती हैं.'

महिलाओं की बात

वह 4 अक्टूबर को लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता बनीं और मंगलवार को उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया. उन्होंने मंत्रिमंडल में ज्यादा महिलाओं को शामिल करने का वादा किया था लेकिन अभी 19 मंत्रियों में से केवल दो महिलाओं को नियुक्त किया है. ताकाइची महिलाओं के स्वास्थ्य और मेनोपॉज के बारे में खुलकर बात करती हैं. जापान की पहली महिला पीएम ने कहा है कि लोगों को महिलाओं के हिसाब से और ज्यादा नीतियां देखने को मिलेंगी- बच्चों की देखभाल के लिए समर्थन और बच्चे होने के बाद काम पर लौटने वाली महिलाओं के लिए मदद. 

पढ़ें: जापानी संसद का ऐतिहासिक फैसला, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पेशे से रह चुकी हैं बाइकर

जापान की पहली महिला पीएम मार्गरेट थैचर और शिंजो आबे की प्रशंसक हैं. वह रक्षा और पारंपरिक मूल्यों पर अपने रूढ़िवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं. जापान की राजनीति में पहली बार किसी महिला को यह पद मिला है. जापान की संसद के दो सदन होते हैं- उच्च सदन और निचला सदन.  दोनों सदनों ने ताकाइची को बहुमत के साथ प्रधानमंत्री चुना है. उच्च सदन में उन्हें 125 वोट मिले, जो जरूरी बहुमत से केवल एक वोट ज्यादा था. निचले सदन में उन्हें 237 वोट मिले, जो जरूरी बहुमत से ज्यादा था. 

पढ़ें: कंटीले बॉर्डर पर अफगान लड़ाकों की खुल्लम खुल्ला चेतावनी- फिर दिखे तो कर देंगे नंगा

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

japan news

