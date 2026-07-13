/जापान बना रहा है अपनी पहली खुफिया एजेंसी, अमेरिका कर रहा है बड़ी मदद! चीन-उत्तर कोरिया को घेरने की तैयारी

Japan Spy Agency: दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है. चीन, रूस और उत्तर कोरिया के बढ़ते खतरों को देखते हुए जापान अपनी सुरक्षा नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव कर रहा है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापान अपनी पहली सेंट्रलाइज्ड जासूसी एजेंसी बनाने जा रहा है. इस काम में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका उसकी पूरी मदद कर रहा है. जापान का यह कदम एशिया और पूरी दुनिया की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान के पास कोई एक केंद्रीय खुफिया एजेंसी नहीं थी. वहां पुलिस, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अलग-अलग स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाते थे. लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपसी तालमेल की कमी के कारण जापान हमेशा से विदेशी जासूसों के निशाने पर रहा है. हाल के दिनों में चीन की मिलिट्री एक्टिविटी, उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट और रूस की बढ़ती हरकतों ने जापान की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है.
रशियन जासूसों का बड़ा खतरा
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में बहुत सारे रशियन जासूस जापान में एक्टिव हो गए हैं. ये जासूस जापान के रास्ते हथियारों के पार्ट्स चोरी करने और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रहे हैं. विदेशी खुफिया एजेंसियों ने जापान को पहले भी इस बारे में अलर्ट किया था लेकिन पुख्ता सिस्टम न होने की वजह से जापान कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाया. यही वजह है कि अब जासूसों को पकड़ने और सरकारी सीक्रेट्स को सेफ रखने के लिए इस नई एजेंसी को तैयार किया जा रहा है.
अमेरिका और पश्चिमी देशों से मिल रही मदद
जापान इस एजेंसी को हवा में नहीं बना रहा है बल्कि वह चुपके से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों से सलाह ले रहा है. अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जापान को साइबर डिफेंस, इंडस्ट्रियल जासूसी से बचने और विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग करने की ट्रेनिंग दे रही हैं. जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने भी इस सिलसिले में टोक्यो का दौरा किया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया तकनीक और अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल बिठाने में जापान की मदद कर रहा है.
विरोध और इतिहास का डर
इस बड़े फैसले का जापान के अंदर ही विरोध भी शुरू हो गया है. विपक्ष के नेताओं और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि इस नई एजेंसी पर नजर रखने के लिए कोई मजबूत सिस्टम नहीं है. इससे लोगों की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है. कुछ लोग इतिहास की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान की सीक्रेट पुलिस 'तोक्को' (Tokko) अपने ही राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाती थी. चीन ने भी जापान के इस कदम की आलोचना की है और उस पर सैन्यवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.
कब से शुरू होगा काम और क्या है बजट?
जापान की यह नई जासूसी एजेंसी इसी साल दिसंबर से अपना काम शुरू कर सकती है. इसके लिए करीब 407 मिलियन डॉलर का भारी-भरकम बजट तय किया गया है. शुरुआत में इसमें कुछ सौ एक्सपर्ट्स शामिल होंगे जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, साइबर सुरक्षा विश्लेषक और विदेशी संपर्क अधिकारी होंगे. यह एजेंसी जापान के अलग-अलग विभागों में काम कर रहे करीब 33,000 खुफिया कर्मचारियों के बीच तालमेल बिठाने का काम करेगी.