/जापान में भूतिया घरों की भारी डिमांड, डरावने इतिहास वाले फ्लैट्स भी हाथों-हाथ खरीद रहे लोग

Japan Haunted Houses Demand: जापान में इन दिनों एक बहुत ही अजीब और अनोखा ट्रेंड देखने को मिल रहा है. वहां उन घरों की मांग बहुत बढ़ गई है जहां कभी कोई दर्दनाक हादसा, मर्डर या सुसाइड हुआ हो. जापान में ऐसे बदनाम या डरावने इतिहास वाले घरों को 'जिंको बुक्केन' यानी इंसिडेंट प्रॉपर्टीज कहा जाता है. आमतौर पर लोग ऐसे घरों में जाने से डरते हैं, लेकिन जापान में अब लोग इन घरों में रहने के लिए तैयार हैं. मात्सुबारा तानीशी नाम के एक जापानी कॉमेडियन तो पिछले दस सालों से ऐसे ही घरों में रह रहे हैं जहां किसी न किसी की जान गई थी. उनका कहना है कि शुरुआत में उन्हें भी डर लगता था, लेकिन अब यह एक आम बात हो गई है.
जब किसी घर का इतिहास खराब होता है, तो मकान मालिकों के लिए उसे किराए पर देना या बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसी समस्या को दूर करने के लिए टोक्यो में 'काचीमोड' नाम का एक नया रियल एस्टेट स्टार्टअप शुरू हुआ है. यह कंपनी उन घरों में जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यानी भूतों की जांच करती है. कंपनी के प्रेसिडेंट काजुतोशी कोदामा खुद रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उस घर में अकेले वक्त बिताते हैं. वह कमरे में कैमरे, वॉयस रिकॉर्डर और हवा का दबाव मापने वाली मशीनें लगाते हैं ताकि किसी भी अजीब हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके.
जांच के पीछे का असली सच
कोदामा इस पूरी जांच के लिए करीब 88,000 येन यानी लगभग 550 डॉलर चार्ज करते हैं. तीन सालों में उन्होंने ऐसी 80 से ज्यादा प्रॉपर्टीज की जांच की है. चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामलों में उन्हें कोई भूत नहीं मिला. जिन घरों में अजीब आवाजें आती थीं, वहां असल में तापमान बदलने की वजह से लकड़ी के सिकुड़ने या पाइप में पानी के ज्यादा प्रेशर की वजह से आवाजें आ रही थीं. कोदामा का कहना है कि जब वो मकान मालिक को क्लीन चिट की रिपोर्ट देते हैं, तो नए किराएदार बिना किसी डर के रहने आ जाते हैं. इससे प्रॉपर्टी की कीमत भी कम नहीं करनी पड़ती.
एक भावुक कर देने वाला किस्सा
इस काम के दौरान कोदामा का सामना कई तरह के लोगों से होता है. एक बार उन्होंने एक ऐसे फ्लैट की जांच की जहां एक कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड कर लिया था. जब कोदामा ने उसके पिता से बात की, तो पिता पहले बहुत गुस्सा हुए कि उनकी बेटी को भूत समझा जा रहा है. लेकिन जब कोदामा ने समझाया कि वे सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि कमरा सुरक्षित है, तो पिता भावुक हो गए. पिता ने कहा कि अगर वहां सच में उनकी बेटी का भूत है, तो वे खुद उस घर को किराए पर ले लेंगे ताकि अपनी बेटी से मिल सकें. बाद में जब जांच में कुछ नहीं मिला, तो पिता के दिल को तसल्ली मिली और उन्होंने घर पर ही बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया. कोदामा कहते हैं कि जिसे हम भूत समझकर डरते हैं, वो असल में किसी न किसी का बहुत प्यारा इंसान होता है.