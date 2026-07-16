/जापान में भूतिया घरों की भारी डिमांड, डरावने इतिहास वाले फ्लैट्स भी हाथों-हाथ खरीद रहे लोग

इस काम के दौरान कोदामा का सामना कई तरह के लोगों से होता है. एक बार उन्होंने एक ऐसे फ्लैट की जांच की जहां एक कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड कर लिया था. जब कोदामा ने उसके पिता से बात की, तो पिता पहले बहुत गुस्सा हुए कि उनकी बेटी को भूत समझा जा रहा है. लेकिन जब कोदामा ने समझाया कि वे सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि कमरा सुरक्षित है, तो पिता भावुक हो गए. पिता ने कहा कि अगर वहां सच में उनकी बेटी का भूत है, तो वे खुद उस घर को किराए पर ले लेंगे ताकि अपनी बेटी से मिल सकें. बाद में जब जांच में कुछ नहीं मिला, तो पिता के दिल को तसल्ली मिली और उन्होंने घर पर ही बेटी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया. कोदामा कहते हैं कि जिसे हम भूत समझकर डरते हैं, वो असल में किसी न किसी का बहुत प्यारा इंसान होता है.