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Hindi NewsदुनियाJapan Earthquake: शक्तिशाली भूकंप से डोली जापान की धरती, 6.2 रही तीव्रता; सुनामी का आएगा संकट?

Japan Earthquake: शक्तिशाली भूकंप से डोली जापान की धरती, 6.2 रही तीव्रता; सुनामी का आएगा संकट?

Earthquake In Japan: जापान में आज एक बड़ा शक्तिशाल भूकंप आया. टोक्यो की ओर से रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई. वहीं भारत ने इसकी तीव्रता 6.3 बताई है. भूकंप में किसी बड़े नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई  है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 26, 2026, 09:09 PM IST
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Japan Earthquake: शक्तिशाली भूकंप से डोली जापान की धरती, 6.2 रही तीव्रता; सुनामी का आएगा संकट?

Japan Earthquake: जापान में गुरुवार ( 26 मार्च 2026) को शक्तिशाली भूकंप आया. बताया जा रहा है कि यह भूकंप उत्तरी जापान के सैनरिकु तट से दूर यामाडा से तकरीबन 122 किलोमीटर पूर्व आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 रही. युनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ( USGS) और जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी (JMA)के मुताबिक भूकंप लगभग 9.5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया. 

जापान में जोरदार भूकंप 

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक 'जर्मन रिसर्च फॉर जियोसाइंसेज' ( GFZ) ने भूकंप की तीव्रता 6.2 बताई है. GFZ ने कहा कि भूकंप होंशू के पूर्वी तट से दूर 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था. वहीं JMA ने बताया कि भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 11 बजकर18 मिनट पर आया. जापान के स्केल पर इसकी अधिकतम तीव्रता 4 दर्ज की गई, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में मध्यम कंपन का संकेत मिलता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना सीमित है.  

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भारत ने दी जानकारी 

अन्य एजेंसियों ने भी भूकंप के बारे में अलग-अलग आंकड़े पेश किए. भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी  (NCS) ने बताया कि भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 48 मिनट पर आया. वहीं इसकी तीव्रता 6.3 बताई. भारत ने इसका केंद्र उत्तरी प्रशांत महासागर में 60 किलोमीटर की गहराई पर, टोक्यो से लगभग 517 किलोमीटर नॉर्थईस्ट में स्थित बताया.  

ये भी पढ़ें- 'खत्म हो जाएगी जंग अगर मान ली ये 5 शर्तें...,' ईरान ने रिजेक्ट किया ट्रंप का प्रस्ताव, सामने रख दी बड़ी डिमांड 

सुनामी को लेकर अलर्ट? 

बता दें कि भूकंप की तीव्रता और गहराई के अनुमानों में अंतर होने के बावजूद, सभी एजेंसियों ने इसका एपिसेंटर समुद्र किनारे बताया, जिससे घनी आबादी वाले इलाकों के लिए खतरा कम रहा. वहीं भूकंप के बाद तुरंत किसी के हताहत होने या बड़ा डैमेज होने की कोई खबर समाने नहीं आई है. साथ ही सुनामी को लेकर भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया. जापानी अधिकारी भूकंप के बाद आने वाले झटकों की आशंका पर कड़ी नजर रख रहे हैं.

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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