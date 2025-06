चांद पर इतिहास रचते-रचते रह गया जापान, लैंडिंग से ठीक पहले अंतरिक्ष यान हुआ क्रैश तो निराश हुआ पूरा देश

HAKUTO-R VENTURE Mission-2 Resilience: जापान की कंपनी आइस्पेस का चांद पर उतरने का दूसरी बार भी प्रयास फेल हो गया. कंपनी ने बताया कि उनके बिना चालक वाले मून लैंडर रेजिलिएंस से शुक्रवार को चांद पर उतरने की कोशिश के बाद संपर्क टूट गया है. यह मिशन आइस्पेस का दूसरा प्रयास था, अमेरिका के बाद जापान पहला देश बनता जहां की एक प्राइवेट कंपनी चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराती.

2 साल पहले भी मिशन हुआ था फेल

दो साल पहले आइस्पेस का पहला मिशन भी असफल रहा था. इस बार रेजिलिएंस को चांद की सतह पर उतारने की उम्मीद थी. कंपनी की लाइव-स्ट्रीम उड़ान डेटा के मुताबिक, रेजिलिएंस की ऊंचाई अचानक शून्य हो गई, ठीक उस समय जब शुक्रवार सुबह 4:17 बजे (जापानी समयानुसार, यानी गुरुवार को 7:17 बजे GMT) लैंडिंग होने वाली थी. यह लैंडर चांद की कक्षा से एक घंटे की उतराई के बाद सतह पर पहुंचने वाला था.

At this moment, we have not yet been able to establish communication with RESILIENCE, but ispace engineers in our Mission Control Center are continuing to work to contact the lander. We will share an update with the latest information in a media announcement in the next few… pic.twitter.com/D2TMGHK5f3

