गरम हुआ तनाव का तवा, ताइवान के पास आइलैंड पर मिसाइलें तैनात करेगा जापान, बिलबिला गया 'ड्रैगन'

China Restricts Exports Japan: चीन-जापान के बीच का तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. अब इस तनाव ने एक नया मोड़ ले लिया है. जापान के ताइवान के करीब स्थित एक द्वीप पर मिसाइलें तैनात करने के फैसले से नाराज होकर, चीन ने 40 जापानी कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है. इन 40 कंपनियों में से 20 जापानी कंपनियों के निर्यात पर नियंत्रण लगा है और 20 अन्य को निगरानी सूची में डाल दिया गया है. बीजिंग के इस कदम का टोक्यो ने औपचारिक विरोध जताया और यह भी कहा कि वह अगले पांच सालों में ताइवान के पास एक छोटे से द्वीप पर मिसाइलें तैनात करेगा. चीन और जापान के बीच के इन तनाव ने आने वाले भविष्य में तनाव बढ़ने की आशंका जताई है.

20 कंपनी के निर्यात पर रोक

चीन ने 40 जापानी कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है. इनमें जापान की कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, जिन्हें 'दोहरे उपयोग वाले सामान' (dual-use goods) निर्यात करने पर रोक लगा दी है. ये ऐसे सामान या तकनीकें होती हैं इनका इस्तेमाल नागरिक सुविधाएं और सैन्य उद्देश्यों दोनों में किया जा सकता है. इन सामानों में मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज और फुजित्सु जैसी बड़ी कंपनियों शामिल हैं. अब ये संस्थाएं न तो सीधे चीन से सामान मंगा सकेंगी और न ही कोई तीसरी पार्टी चीन में बनी इन वस्तुओं को उन तक पहुंचा पाएंगी.

निगरानी सूची में 20 कंपनी

इसके अलावा चीन ने जापान की 20 अन्य को कंपनी को निगरानी सूची में डाल दिया है. इन कंपनियों को सामान बेचने के लिए चीनी निर्यातकों को अब कड़ी प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें व्यक्तिगत निर्यात लाइसेंस के लिए आवेदन करना, जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट देना और लिखित गारंटी देना शामिल है, कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल जापान की सेना नहीं करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान की प्रतिक्रिया

वहीं दूसरी ओर इसके जवाब में जापान ने चीन के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है. जापान के उप मुख्य केबिनेट सचिव केई सातो ने इसे 'अत्यंत खेदजनक' बताया है और इसको लेकर औपचारिक विरोध दर्ज किया है. इस मामले पर जापान का कहना है कि इन प्रतिबंधों को बर्दाश्त नहीं करेगा और चीन से इन्हें तुरंत हटाने की मांग की है. वहीं जापान सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे उचित जवाबी कार्रवाई करेंगे. इससे दोनों देशों के बीच की कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण होने की आशंका बढ़ गई है.

जापान ताइवान के पास स्थित द्वीप पर मिसाइलें तैनात करेगा

जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कहा है कि उनका देश अगले पांच साल में ताइवान के पास स्थित एक छोटे से द्वीप पर मिसाइलें तैनात करेगा. उन्होंने ये भी कहा कि विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मार्च 2031 तक तैनात कर दी जाएंगी.