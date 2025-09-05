'मेरे यान पर हमला हो रहा है, ऑक्सीजन भरवाना है...', फर्जी एस्ट्रोनॉट बनकर सुनाई दुखभरी कहानी, महिला को लगा दी चपत
Advertisement
trendingNow12910197
Hindi Newsदुनिया

'मेरे यान पर हमला हो रहा है, ऑक्सीजन भरवाना है...', फर्जी एस्ट्रोनॉट बनकर सुनाई दुखभरी कहानी, महिला को लगा दी चपत

Japan News: जापान में एक 80 साल की महिला को एक व्यक्ति ने दुखभरी कहानी सुनाई, उसने कहा कि वह एक अंतरिक्ष यात्री है और उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है. ये कहानी सुनाकर उससे लाखों रुपए ठग लिए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 05, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मेरे यान पर हमला हो रहा है, ऑक्सीजन भरवाना है...', फर्जी एस्ट्रोनॉट बनकर सुनाई दुखभरी कहानी, महिला को लगा दी चपत

Japan News: कभी-कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिसको सुनने या जानने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकती है या इसे जानने के बाद आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं. ऐसे ही एक कहानी से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं. जापान की एक 80 साल की महिला एक ऑनलाइन घोटाले का शिकार हुई. उस महिला से एक व्यक्ति ने अंतरिक्ष में फंसे होने का दावा किया और कहा कि उसके यान का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है. ये भरोसा दिलाकर उसने 6,750 अमेरिकी डॉलर ( 5,94,557 रुपए) की ठगी कर ली. जानिए पूरा मामला. 

कैसे बनाया महिला को शिकार?
दरअसल 80 साल की बुजुर्ग की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए एक व्यक्ति से हुई. उस व्यक्ति ने दावा किया कि वह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं और वो एक अंतरिक्ष यान में सवार हैं. दोनों में काफी बातचीत हुई और महिला को उस युवक के प्रति रोमांटिक भावनाएं पैदा हो गई. बातचीत के दौरान उसने महिला से कहा कि उनके यान पर हमला हो रहा है और उनके अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन खत्म हो रहा है. ऑक्सीजन भरवाने के लिए उसने महिला से पैसों की डिमांड की और उससे 10 लाख येन (लगभग 6,750 डॉलर) मंगवा लिया. 

लोगों ने की मजेदार टिप्पणी
ये कहानी जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई लोगों ने तरह-तरह की टिप्पणी की, एक यूजर्स ने लिखा कि यह बहुत ही हास्यास्पद कहानी है और इसकी आलोचना करने के लिए बहुत सी बातें हैं, लेकिन यह दुखद है कि ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं. इसके अलावा एक और व्यक्ति ने लिखा यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह कोई हास्य-व्यंग्य नहीं है. कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन यह तो हद से ज्यादा अंधा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान में बढ़ रहे हैं मामले
MY News के मुताबिक इन दिनों जापान में इस तरह के मामले काफी ज्यादा बढ़ें हैं. 2024 में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, जिनमें 71.8 बिलियन येन का नुकसान हुआ. इसके अलावा साल 2025 में नवरी से जुलाई तक यह नुकसान 72.2 बिलियन येन तक पहुंच गया. यही नहीं इसमें ज्यादातर पीड़ित 65 साल से ज्यादा की उम्र के थे. साल 2022 में भी इससे मिलता-जुलता मामला सामने आया था. एक 65 साल को रूसी अंतरिक्ष यात्री बनकर ठगा गया था और उससे शादी के नाम पर 4.4 मिलियन येन ठगे गए थे.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

japan news

Trending news

कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
Ashoka Emblem
राष्ट्रीय प्रतीकों का अनादर करने पर क्या सजा है?
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
Hazratbal Dargah
'ये आतंकवादी हमला है...', दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़ने को लेकर बरसीं दरख्शां अंद्राबी
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
Punjab Floods
पंजाब की बाढ़ में जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार में 1 को नौकरी देंगे; AAP
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
khalistan news
खालिस्तानियों के लिए धड़का ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री का दिल, करने लगे आजादी की बातें
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में नहीं थम रहा बवाल, भीड़ ने फिर किया अशोक चिन्ह पर हमला
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
;