'गर्मी खत्म हो गई है...', जापान के फेमस रेस्टोरेंट से निकाले गए चीनी पर्यटक, कैसे विवाद की जड़ बना 'कपड़ा'?

Japan News: अक्सर लोग अपने पहनावे की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं. महंगे होटलों या फिर किसी फेमस जगह किस ड्रेस में जाना है ये पहले से तय किया जाता है. जो इसका पालन नहीं करता है उसे उस जगह पर एंट्री नहीं दी जाती है. इसी से जुड़ा हुआ एक हैरान करने वाला मामला जापान से सामने आया है. यहां पर दो चीनी पर्यटकों के साथ उनकी पोशाक की वजह से गाली-गलौज की गई. इतना ही नहीं उन्हें रेस्टोरेंट से भी निकाल दिया गया, जानें क्या है पूरा मामला.

क्या है मामला

MY News की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में यात्रा कर रहे दो चीनी पर्यटकों पर एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट से सिर्फ़ इसलिए गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स वेस्ट और ढीले ट्राउज़र पहने थे, जिन्हें रेस्टोरेंट मालिक ने बहुत ज्यादा खुले कपड़े वाला बताया. बता दें कि एक चीनी ब्लॉगर और उसकी दोस्त जापान के कोबे स्थित बेहद लोकप्रिय थाई रेस्टोरेंट बान थाई मार्केट गईं थी जहां पर उनके साथ इस तरह की हरकत की गई.

ब्लॅागर ने कही ये बात

इसके बाद ब्लॅागर ने अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया. उसने कहा कि जैसे ही वे रेस्टोरेंट में पहुंचे वहां के मालिक ने अभद्र टिप्पणी करते हुए कहा कि गर्मी खत्म हो गई है, अब आपको नंगे बाहर जाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद जब वे खाना खा रहे थे तभी मैनेजर और कर्मचारी अचानक दौड़कर आए, उनके चॉपस्टिक छीन लिए, उनकी प्लेटें साफ कीं और सारा खाना ले गए, बिना यह पूछे कि उन्होंने खाना खत्म किया या नहीं और फिर उन्हें बाहर निकाल दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस मामले ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक यूजर्स ने कमेंट करते कहा कि वह मैनेजर वाकई बहुत असभ्य है, उसकी छवि लंबे समय से खराब है, बात कपड़ों की नहीं थी, जैसे ही उसे पता चला कि वे चीनी हैं, उसने अपना रवैया बदल दिया. भेदभाव से देश की छवि को ही नुकसान पहुंचता है, वह यह नहीं समझता कि उसका व्यवसाय पर्यटकों पर निर्भर करता है.