पत्नी को छोड़ा, गांव लौटा, अब सताने लगा अकेलापन, मैगी से कर रहा गुजारा, आखिर ये मैरिज ग्रेजुएशन क्या बला है?

Japan News: जापान में आजकल लोग 'सोत्सुकोन' चलन का फॅालो करते हैं. युवाओं में इसका क्रेज तेजी के साथ बढ़ रहा है. हालांकि एक युवक को इस फॅालो करना काफी ज्यादा भारी पड़ गया और उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Aug 16, 2025, 05:39 PM IST
Marriage Graduation: लोगों के वैवाहिक जीवन में तमाम उतार-चढ़ाव आते हैं. कुछ लोग उतार-चढ़ाव के साथ-साथ हंसते हुए जीवन जीते हैं जबकि कुछ लोग परेशान होकर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं. जापान में शादी-शुदा लोगों के बीच 'सोत्सुकोन' अवधारणा का चलन है, इसे मैरिज ग्रेजुएशन भी कहते हैं. इस चलन को फॅालो करने वाले एक शख्स ने अपनी जिंदगी से लोगों को रूबरू कराया है. उसने 'सोत्सुकोन' चलन को फॅालो किया और अकेले जीवन काट रहा है और उसे अपने फैसले पर अब काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है. जानें क्या है पूरा मामला.

क्या है सोत्सुकोन?
जापान का ये चलन काफी ज्यादा ट्रेंड में है, इसे सोत्सुकोन, विवाह समाप्ति या फिर मैरिज ग्रेजुएशन कहते हैं. इसके तहत कपल विवाहित तो रहते हैं लेकिन अलग-अलग रहने का विकल्प चुनते हैं. इसी चलन को एक युवक ने फॅालो किया और रिटायर होने के बाद अकेले जीवन काट रहा है. टोक्यो के रहने वाले इस शख्स ने रिटायर होने के बाद यामादा को 5 करोड़ येन की पेंशन मिली और उन्होंने पत्नी कोइको को गांव में साधारण जीवन जीने के लिए कहा लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया और उन्होने शहर में ही रहने का विचार बनाया, इसके बाद दोनों ने सोत्सुकोन का फॉलो किया. 

गांव चला गया शख्स
इसके बाद यामादा अपना शहरी जीवन छोड़कर गांव की तरफ चले गए और फिर अपने पुराने घर को सही कराया. हालांकि उन्हें बिना पत्नी के खाने में काफी ज्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और इसके चलते वो इंस्टेंट नूडल्स और फ्रोजन सब्जियां खाने लगे, जबकि उनकी पत्नी ने टोक्यों में एक हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप की शुरुआत की और अच्छे तरह से जीवन काट रही हैं. 

छिड़ गई बहस
इस चलन की शुरुआत साल 2004 में पहली बार हुई थी और इसका क्रेज युवाओं में काफी ज्यादा बढ़ गया. लोग अपना तनाव दूर करने और कई कारणों से इस जीवनशैली को चुनते हैं पर इस युवक को इस फैसले के अकेलापन सता रहा है और अपने फैसले पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा है. उन्होंने यह बताया कि उनकी पत्नी उनके बिना भी काफी ज्यादा खुश है और उनके परिवार को अब उनकी जरूरत नहीं है. युवक की दुर्दशा देखकर लोग उनके हालात पर ऑनलाइन माध्यम से तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. एक व्यक्ति ने कहा कि यामादा को लगा कि वह दूसरी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, लेकिन जीवन कौशल के बिना, अपने परिवार को छोड़ना उनके लिए एक आपदा साबित हुआ.

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

