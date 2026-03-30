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जापान में परमाणु कचरा पर 'रार', सरकार ने बनाया ऐसा प्लान भड़क उठे लोग; एक्सपर्ट्स ने भी जताई चिंता

जापान में न्यूक्लियर कचरे को लेकर एक बार फिर चर्चा की जाने लगी है. यहां पर बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेस्ट सरकार की चिंता बढ़ा रहा है. इस बीच सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है, जिसके तहत रेडियोएक्टिव कचरे का निस्तारण सुदूर एक द्वीप पर किया जाना है. लेकिन इस प्लान ने जानकारों की चिंता बढ़ा दी है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:12 PM IST
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जापान में परमाणु कचरा पर 'रार', सरकार ने बनाया ऐसा प्लान भड़क उठे लोग; एक्सपर्ट्स ने भी जताई चिंता

Japan Nuclear Waste: जापान विकसित देशों में गिना जाता है. बताया जाता है कि जापान दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल है, जिनकी निर्भरता परमाणु ऊर्जा पर है. हालांकि, परमाणु बिजली बनाने के साथ जापान एक बड़ी समस्या से भी जूझ रहा है. वह समस्या उच्च स्तर का रेडियोएक्टिव कचरा है. जानकार मानते हैं कि यह कचरा इतना खतरनाक है कि इसे सुरक्षित स्तर तक पहुंचाने में एक लाख साल से अधिक का वक्त लग सकता है. 

दरअसल, साउथ मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबित, जापान में साल 1966 में पहले परमाणु रिएक्टर की शुरुआत होने के बाद यह कचरा लगातार जमा हो रहा है. सरकार को इस कचरे के निस्तारण के लिए एक स्थायी जगह ढूंढनी पड़ रही है. 

जापान ने शुरू की अनोखी योजना

रिपोर्ट्स के अनुसार, हाल में ही जापान सरकार की ओर से एक अनोखी योजना की शुरुआत की गई है. बताया जा रहा है कि वहां की सरकार मिनामीटोरिशिमा नाम के एक दूरस्थ प्रशांत महासागर द्वीप को उच्च स्तर के रेडियोएक्टिव कचरे के अंतिम डिस्पोजल साइट के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश में लगे हैं. जापान की राजधानी टोक्यो से यह द्वीप करीब 1900 किलोमीटर दूर स्थित है. यह द्वीप काफी छोटा है, जिसका क्षेत्रफल केवल 1.51 वर्ग किलोमीटर के करीब है. 

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सरकार ने स्थानीय मेयर को भेजा अनुरोध 

जापान सरकार की ओर से हाल में ही ओगासावारा गांव के मेयर को इस संबंध में एक अनुरोध भेजा गया था. इसके तहत द्वीप की उपयुक्कता जांचने के लिए सर्वे कराने की मांग की गई है. इस सर्वे को साहित्यिक सर्वे कहा जाता है, जिसे  भूवैज्ञानिक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि जापान सरकार की ओर से होकाइडो के दो शहरों को भी ऐसे ही प्रस्ताव भेजे गए हैं. इस योजना के तहत सभी संभावित जगहों के लिए आर्थिक मदद करने का भी फैसला किया गया है.इसकी मुख्य वजह है कि स्थानीय लोगों को राजी किया जा सके. 

क्यों इसी स्थान को जापान ने चुना? 

जापान सरकार का मानना है कि मिनामितोरिशिमा में कुछ ऐसे इलाके भी हैं, जहां पर इस प्रकार का सुविधाकेंद्र बनाया जा सकता है, जिसको परमाणु बिजली बनाने के बाद निकलने वाले कचरे का निस्तारण किया जा सके. जापान के उद्योग मंत्री रयोसी अकाजावा ने इस संबंध में कहा कि द्वीप में वैज्ञानिक रूप से अनुकूल विशेषताएं हैं। हालांकि, कई विशेषज्ञ और आम लोगों में इस योजना को लेकर काफी चिंता है. 

(यह भी पढ़ें: ईरान के अंडरग्राउंड अड्डे पर बम गिराने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए 'बंकर' क्यों बनवा रहे?)

 

योजना से कितना फायदा और कितना नुकसान? 

जापान सरकार की इस अनोखी योजना से स्थानीय लोगों को कुछ फायदा और कुछ नुकसान होने की पूरी संभावना है. टोक्यो विश्वविद्याल के प्रोफेसर काजुतो सुजुकी की मानें, तो मिनामितोरिशिमा को रेपॉजिटरी बनाने के कई फायदे तो हैं, लेकिन इसी के साथ इसके नुकसान भी हैं. कुछ लोगों का मानना है कि जिस द्वीप पर इतने खतरनाक कचरे को दफनाने की बात की जा रही है, वहां पर शोध काफी कम हुआ है. ऐसे में इसके कुछ विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं. 

जापान झेल रहा परमाणु कचरे की समस्या 

गौरतलब है कि जापान काफी वर्षों से परमाणु कचरे की समस्या से जूझ रहा है. पिछले दिनों में फुकुशिमा दुर्घटना के बाद देश में परमाणु ऊर्जा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. पिछले कुछ समय में कई रिएक्टर बंद हुए; हालांकि, अब कुछ को फिर से चालू किया गया है, जिससे भारी मात्रा में जहरीले कचरे निकल रहे हैं. 

(यह भी पढ़ें: नई अमेरिकी PrSM मिसाइल क्या है और क्यों है इतनी खतरनाक? ईरान में मचाया था कहर, गई थी 21 लोगों की जान)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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