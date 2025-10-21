Advertisement
जापानी संसद का ऐतिहासिक फैसला, ताकाइची बनेंगी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, शिंजो आबे की रह चुकी हैं करीबी

Sanae Takaichi Japan New PM: जापान की संसद ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार एक महिला को देश की प्रधानमंत्री के रूप में चुना है. इस महिला का नाम सना ए ताकाइची है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 21, 2025, 08:20 AM IST
जापानी संसद का ऐतिहासिक फैसला, ताकाइची बनेंगी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, शिंजो आबे की रह चुकी हैं करीबी

Japan New Prime Minister: जापान की संसद ने आज मंगलवार 21 अक्टूबर 2025  को अल्ट्राकंजरवेटिव नेता सना ए ताकाइची को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना. यह ऐतिहासिक फैसला ऐसे समय पर आया है जब लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) ने जुलाई 2025  में चुनावी हार के बाद एक नए गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी की कोशिश की है. ताकाइची ने प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की जगह ली, जिन्होंने एक साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया. जापान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है. 

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री 

ताकाइची की पार्टी ने ओसाका बेस्ड जापान इनोवेशन पार्टी (JIP) के साथ गठबंधन किया है, जिससे उन्हें संसद में बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन विपक्ष की असंगठित स्थिति ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया, हालांकि गठबंधन अभी भी संसद के दोनों सदनों में बहुमत से दूर है, जिससे उनकी सरकार अस्थिर हो सकती है. ताकाइची ने सोमवार 20 अकटूबर 2025 को ओसाका के गवर्नर हिरोफुमी योशिमुरा और JIP नेता के साथ गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए कहा,' राजनीतिक स्थिरता इस समय बेहद जरूरी है. इसके बिना हम मजबूत अर्थव्यवस्था और कूटनीति के लिए कदम नहीं उठा सकते.'  

ये भी पढ़ें- 'मुझे आप पसंद नहीं हैं और शायद कभी...' ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को देख क्यों चिढ़े ट्रंप? भरी सभा में लगा दी फटकार    

शिंजो आबे की करीबी हैं ताकाइची 

बता दें कि यह गठबंधन उस समय हुआ जब LDP को उसका पुराना सहयोगी कोमेटो पार्टी छोड़ गया. कोमेटो ने ताकाइची की कट्टर राष्ट्रवादी नीतियों और पार्टी में भ्रष्टाचार के मामलों पर ढीले रवैये को लेकर नाराजगी जताई थी. ताकाइची पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी भी रही हैं. माना जा रहा है कि वह उनके नीतिगत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी. इसमें जापान के शांतिवादी संविधान में संशोधन, सैन्य ताकत बढ़ाना और आर्थिक सुधार शामिल हैं, हालांकि अभी उनकी सरकार की स्थिरता पर सवाल बने हुए हैं. 

ये भी पढ़ें- बीच हवा में टूटी में फ्लाइट की विंडशील्ड, 10000 फुट नीचे गिरा विमान; 140 से ज्यादा लोग थे सवार

 

किन मुद्दों पर काम करेंगी ताकाइची

ताकाइची की कैबिनेट में LDP के वरिष्ठ नेता तारो आसो के समर्थकों को जगह मिलेगी, जबकि JIP ने फिलहाल मंत्री पद लेने से इनकार किया है. ताकाइची को महंगाई, आर्थिक पैकेज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता जैसे अहम मुद्दों पर तुरंत काम शुरू करना होगा, हालांकि वह पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण और विविधता को बढ़ावा देने में उनकी रुचि नहीं दिखती. वह पुरुष उत्तराधिकार का समर्थन करती हैं, समलैंगिक विवाह और विवाहित जोड़ों के लिए अलग उपनाम का विरोध करती हैं. उनकी यासुकुनी श्राइन पर प्रेयर और जापान के युद्धकालीन इतिहास पर उनके विचारों को लेकर चीन और दक्षिण कोरिया ने विरोध जताया है. हाल ही में उन्होंने यासुकुनी जाने के बदले एक धार्मिक प्रतीक भेजकर अपने रुख को थोड़ा नरम किया. 

FAQ 

सना ए ताकाइची कौन हैं?  

सना ए ताकाइची उल्ट्राकंजरवेटिव नेता, LDP की सदस्य और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं. 

क्या ताकाइची की सरकार स्थिर होगी?  

ताकाइची की सरकार फिलहाल गठबंधन बहुमत से दूर है, जिससे सरकार अस्थिर हो सकती है. 

