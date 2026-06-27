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चीन के साथ बढ़ती खटपट के बीच भारत आ रहीं जापानी पीएम, दौरे के पीछे क्या है सनाए तकाइची का रणनीतिक संदेश

Japan PM To Visit India: जापानी पीएम सनाए तकाइची भारत दौरे पर आने वाली हैं. वह 6वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी. पद ग्रहण करने के बाद वह पहली बार भारत का दौरा करेंगी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 27, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:33 PM IST
चीन के साथ बढ़ती खटपट के बीच भारत आ रहीं जापानी पीएम, दौरे के पीछे क्या है सनाए तकाइची का रणनीतिक संदेश
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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