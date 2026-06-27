/चीन के साथ बढ़ती खटपट के बीच भारत आ रहीं जापानी पीएम, दौरे के पीछे क्या है सनाए तकाइची का रणनीतिक संदेश

Japan PM India Visit : जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 1-3 जुलाई 2026 तक 16वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए भारत का दौरा करेंगी. बता दें कि यह उनके पद ग्रहण करने के बाद पहली बार आधिकारिक भारत यात्रा होगी.
सनाए तकाइची के भारत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-जापान के बीच एक खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है, जो सांस्कृतिक संबंधों, द्विपक्षीय व्यापार और साझा आर्थिक सुरक्षा पहलों के लंबे इतिहास पर आधारित है. यह यात्रा व्यापार, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा सहयोग पर केंद्रित होगी, खासकर ऐसे समय में जब चीन का रुख अधिक आक्रामक हो रहा है और इंडो-पैसिफिक एरिया में भू-राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं.
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