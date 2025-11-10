Advertisement
trendingNow12996126
Hindi Newsदुनिया

सुन लो चीन, अगर ताइवान पर हमला किया तो जापान से जंग लड़ाेगे....पीएम साने ताकाइची की खुली धमकी, चेतावनी के क्या हैं मायने?

अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, तो क्या जापान सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा? प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी सेनाएं सक्रिय हो सकती हैं। जानिए यह चेतावनी क्यों महत्वपूर्ण है ये चेतावनी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 10, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुन लो चीन, अगर ताइवान पर हमला किया तो जापान से जंग लड़ाेगे....पीएम साने ताकाइची की खुली धमकी, चेतावनी के क्या हैं मायने?

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का कहना है कि ताइवान पर चीन के हमले से जापान की आत्मरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है. यह उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कड़ा रुख है. इससे पूर्वी एशिया के सुरक्षा संतुलन में नया बदलाव आ सकता है. जानिए उनके बयान क्यों महत्वपूर्ण हैं.

जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने घोषणा की है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, तो उनके देश की आत्मरक्षा सेनाएं सक्रिय हो सकती हैं. उन्होंने हाल ही में कहा था कि ताइवान पर चीनी सैन्य हमला जापान के लिए "अस्तित्व के लिए ख़तरा" वाली स्थिति माना जा सकता है. देश के 2015 के सामूहिक आत्मरक्षा कानून के तहत, अस्तित्व के लिए ख़तरा वाली स्थिति एक कानूनी वर्गीकरण है जो जापान आत्मरक्षा बलों (JSDF) को तैनात और संचालित करने की अनुमति देता है.

जापान की प्रधानमंत्री ने चीन-ताइवान पर क्या कहा?
7 नवंबर को दिए अपने भाषण में, ताकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ "युद्धपोत या अन्य सशस्त्र बल" का इस्तेमाल करता है, तो जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर जेएसडीएफ को संगठित कर सकता है. उन्होंने कुछ दिन बाद भी यही रुख दोहराया, जबकि बीजिंग की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि उनकी टिप्पणी चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान की आत्मरक्षा का कानूनी आधार
2015 से, जापान ने सहयोगियों की रक्षा के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी है, अगर किसी विदेशी राष्ट्र पर हमला जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है. नए जापानी प्रधानमंत्री ने ताइवान की आकस्मिकता को एक ऐसे ही परिदृश्य के रूप में स्पष्ट रूप से पहचान कर और अधिक स्पष्टता प्रदान की है. यह पिछले प्रधानमंत्रियों द्वारा बनाए गए अस्पष्टता के विपरीत है. पूर्व प्रधानमंत्रियों फुमियो किशिदा और शिंजो आबे, दोनों ने ताइवान को जापान की सुरक्षा से जोड़ा, लेकिन किसी भी स्वचालित सैन्य प्रतिक्रिया की प्रतिबद्धता से परहेज किया.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Sanae Takaichi

Trending news

2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
Jammu Kashmir
2 डॉक्टर, 5 आतंकी हमदर्द और 2900 Kg IED... कश्मीर में पुलिस को मिली कामयाबी की कहानी
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
Amritpal Singh
NSA पर अमृतपाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, डिब्रूगढ़ जेल में रहेगा बंद
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
Terror
पुलिस के बाद आतंकी साजिश की जांच में NIA की एंट्री? एक क्लिक में पढ़ें क्राइम कुंडली
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
sharad pawar
पाटोले का बड़ा आरोप- शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची, कैसे खुली पोल?
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
Sir
पश्चिम बंगाल में SIR पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
PU
सीनेट-सिंटीकेट पर केंद्र को झुकाने वाले अब चुनाव के ऐलान पर अड़े, PU में तनाव जारी
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
Former RBI governor Raghuram Rajan
घाव पर नमक डालने का इरादा नहीं पर मोदी-ट्रंप की दोस्ती कहां गई? रघुराम राजन का तंज
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
Terrorist
J&K: 11 जिले, 59 सर्च ऑपरेशन और 10 गिरफ्तारियां, 48 घंटे तक चली रेड की इनसाइड स्टोरी
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
NIT Slichar
वीकेंड मनाने पहुंचे थे वॉटरफॉल, झरने में फिसला पैर, 3 दिन बाद मिला छात्रों का शव
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट
india pakistan news
कश्मीर, सहारनपुर... दो डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बीच हाफिज सईद पर आया खुफिया इनपुट