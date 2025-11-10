सुन लो चीन, अगर ताइवान पर हमला किया तो जापान से जंग लड़ाेगे....पीएम साने ताकाइची की खुली धमकी, चेतावनी के क्या हैं मायने?

अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, तो क्या जापान सीधे तौर पर इसमें शामिल होगा? प्रधानमंत्री का कहना है कि उनकी सेनाएं सक्रिय हो सकती हैं। जानिए यह चेतावनी क्यों महत्वपूर्ण है ये चेतावनी.
जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची का कहना है कि ताइवान पर चीन के हमले से जापान की आत्मरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है. यह उनके पूर्ववर्तियों की तुलना में कड़ा रुख है. इससे पूर्वी एशिया के सुरक्षा संतुलन में नया बदलाव आ सकता है. जानिए उनके बयान क्यों महत्वपूर्ण हैं.
जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने घोषणा की है कि अगर चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, तो उनके देश की आत्मरक्षा सेनाएं सक्रिय हो सकती हैं. उन्होंने हाल ही में कहा था कि ताइवान पर चीनी सैन्य हमला जापान के लिए "अस्तित्व के लिए ख़तरा" वाली स्थिति माना जा सकता है. देश के 2015 के सामूहिक आत्मरक्षा कानून के तहत, अस्तित्व के लिए ख़तरा वाली स्थिति एक कानूनी वर्गीकरण है जो जापान आत्मरक्षा बलों (JSDF) को तैनात और संचालित करने की अनुमति देता है.
जापान की प्रधानमंत्री ने चीन-ताइवान पर क्या कहा?
7 नवंबर को दिए अपने भाषण में, ताकाइची ने कहा कि अगर चीन ताइवान के खिलाफ "युद्धपोत या अन्य सशस्त्र बल" का इस्तेमाल करता है, तो जापान सामूहिक आत्मरक्षा के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका जैसे सहयोगियों के साथ मिलकर जेएसडीएफ को संगठित कर सकता है. उन्होंने कुछ दिन बाद भी यही रुख दोहराया, जबकि बीजिंग की इस आलोचना को खारिज कर दिया कि उनकी टिप्पणी चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान है.
जापान की आत्मरक्षा का कानूनी आधार
2015 से, जापान ने सहयोगियों की रक्षा के लिए सीमित सैन्य कार्रवाई की अनुमति दी है, अगर किसी विदेशी राष्ट्र पर हमला जापान के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करता है. नए जापानी प्रधानमंत्री ने ताइवान की आकस्मिकता को एक ऐसे ही परिदृश्य के रूप में स्पष्ट रूप से पहचान कर और अधिक स्पष्टता प्रदान की है. यह पिछले प्रधानमंत्रियों द्वारा बनाए गए अस्पष्टता के विपरीत है. पूर्व प्रधानमंत्रियों फुमियो किशिदा और शिंजो आबे, दोनों ने ताइवान को जापान की सुरक्षा से जोड़ा, लेकिन किसी भी स्वचालित सैन्य प्रतिक्रिया की प्रतिबद्धता से परहेज किया.