खौफनाक हादसे, आती हैं अजीब आवाजें...'भूतों का घर' है इस देश का प्राइम मिनिस्टर हाउस, अब भी डर के के साये में रहते हैं पीएम!
दुनिया

खौफनाक हादसे, आती हैं अजीब आवाजें...'भूतों का घर' है इस देश का प्राइम मिनिस्टर हाउस, अब भी डर के के साये में रहते हैं पीएम!

Japan Haunted PM House: जापान के पीएम हाउस में 1930 के दशक में दो बड़े हादसे हुए थे. 1932 में पीएम इनुकाई त्सुयोशी की हत्या इसी घर में कर दी गई थी. वहीं, 1936 में विद्रोही सैनिकों ने इस आवास पर हमला कर तत्कालीन प्रधानमंत्री केईसुके ओकादा के बहनोई समेत चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया. तब से इस आवास को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Aug 31, 2025, 09:57 PM IST
Haunted PM House: पूरी दुनिया में भूतिहा और आत्माएं भटकती हुई घरों के कई किस्से हैं. इनमें से तो कई कहानियां इतनी खौफनाक हैं, जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है. लेकिन आज हम इससे बेहद अलग, ऐसे सरकारी आवास के बारे में बताएंगे जिसकी भूतिहा कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.  हम बात कर रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री हाउस के बारे में, जो लंबे वक्त तक भूतिहा माना जाता रहा है? टोक्यो में प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बगल में बना यह आवास सालों तक खाली पड़ा रहा, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री यहां रहना नहीं चाहता था.

1930 के दशक में यहां दो बड़े हादसे हुए थे. 1932 में प्रधानमंत्री इनुकाई त्सुयोशी की हत्या इसी घर में कर दी गई थी. वहीं, 1936 में विद्रोही सैनिकों ने इस आवास पर हमला कर तत्कालीन प्रधानमंत्री केईसुके ओकादा के बहनोई समेत चार लोगों को मौत के घाट उतार दिया. इन्हीं दोनों हादसे के बाद से इस पीएम आवास को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगीं.  माना जाने लगा कि यहां मारे गए लोगों की आत्माएं भटकती हैं. इतना ही नहीं, कई बार यहां कथित तौर पर सेना के लोगों के मार्च की आवाज भी सुनाई देने की चर्चाएं हैं. इसी वजह से इस आवास को अशुभ और भूतिहा कहा जाने लगा. हालांकि, अब करीब सौ साल बाद प्रधानमंत्री किशिदा को सुरक्षा कारणों से इसमें रहना पड़ा. लेकिन उनकी भी इसमें रहने की इच्छा नहीं थी.

यह सरकारी आवास प्रधानमंत्री ऑफिस से जुड़ा हुआ है, लेकिन आधुनिक सुरक्षा मानकों के हिसाब से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता. जापान के कई प्रधानमंत्रियों का मानना रहा है कि ऑफिस के पास रहना सुरक्षा और गोपनीयता दोनों के लिए सही नहीं है. इसी वजह से ज्यायादातर पीएम अपने निजी घरों में ही रहना पसंद करते हैं.

10 सालों तक पीएम आवास खाली पड़ा रहा

शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा और फुमियो किशिदा ने भी सरकारी रिहाईशगाह में नहीं रहने का फैसला किया. इसी वजह से 2012 से 2021 तक यह सरकारी आवास खाली पड़ा रहा. शिंजो आबे (2012–2020), सुगा (2020–21) और किशिदा (2021–2023 तक) सभी अपने निजी घरों में ही रहे. लेकिन, जब 2023 में एक हमले के दौरान पीएम किशिदा पर विस्फोटक फेंका गया, तो सिक्योरिटी एजेंसियों ने उन्हें सरकारी आवास में शिफ्ट होने की सलाह दी. इसके बाद से अब वे ज्यादातर वक्त वहीं बिताते हैं, लेकिन इस आवास को 'भूतहा' कहकर आज भी जापानी मीडिया और पॉप कल्चर में चर्चा की जाती है.

6 इमारतें, बड़ा कैंपस: 'सोरी कोटई' में रहस्यमयी ताकतें

अगर इस आवास के रखरखाव की बात करें तो इसपर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं.  कई सालों तक यह खाली रहने के बावजूद भी इसका पूरा मेंटेनेंस होता रहा. प्रधानमंत्री शिंजो आबे पहले कार्यकाल में यहां रहे थे, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने यहां रहने से मना कर दिया. उनका कहना था कि इस इमारत में रहस्यमयी ताकतें हैं. एक वजह यह भी मानी जाती है कि यह आवास बहुत बड़ा है. जापान में आमतौर पर छोटे और सादगी भरे घर होते हैं, जिन्हें लोग पसंद करते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री आवास 'सोरी कोटई' करीब 25 हजार वर्गमीटर में फैला है. इसमें 6 इमारतें हैं, जिनमें से एक पीएम का घर है और बाकी दफ्तर व खास मेहमानों के ठहरने के लिए बनाई गई हैं. यही वजह है कि कई प्रधानमंत्री यहां रहना पसंद नहीं करते.

पीएम हाउस मेंटेनेंस पर 10 करोड़ का खर्च

जबकि, खाली पड़े पीएम हाउस का मेंटेनेंस भी एक बड़ा मुद्दा है. हर साल करीब 1.1 मिलियन पाउंड (करीब 10 करोड़ 32 लाख रुपये) इसकी सफाई और गार्डन को सजाने-संवारने पर खर्च होते हैं. इसके लिए स्टाफ को भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. इसी वजह से विपक्ष लगातार मौजूदा प्रधानमंत्री पर वहां रहने का दबाव डालता रहा है. वहीं, यह भी कहा जाता है कि यह घर रहस्यमयी और भूतहा है. इसी वजह से साल 2001 में तत्कालीन पीएम जुनिचीरो कोइजुमी ने यहां झाड़-फूंक भी करवाई थी, ताकि इस घर से रहस्यमयी ताकतों को भगाया जा सके. 

