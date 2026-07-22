/‘सिर्फ 3 घंटे सोती हूं और खुद ही अपने कपड़े प्रेस करती हूं’: जापान की प्रधानमंत्री की सादगी ने जीता दुनिया का दिल!

दुनिया के बड़े नेताओं की व्यस्त दिनचर्या अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची ने अपनी निजी जिंदगी की ऐसी झलक साझा की है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से उनके लिए पूरी रात की नींद लेना लगभग असंभव हो गया है. कई दिनों से उन्हें सिर्फ 0 से 3 घंटे की ही नींद मिल रही है.
ताकाइची ने लिखा कि हाल ही में मरीन डे (Marine Day) के राष्ट्रीय अवकाश पर उन्हें करीब पांच घंटे लगातार सोने का मौका मिला. उन्होंने इसे लंबे समय बाद मिला सबसे बड़ा आराम बताया. उनके मुताबिक, पद संभालने के बाद से पांच घंटे की नींद भी अब किसी विलासिता जैसी महसूस होती है.
7月に入ってからの土日は、公邸で『骨太方針』『日本成長戦略』『地域未来戦略』に関する分厚い資料を早朝から深夜まで読み続け、2週目は与党審査で加筆修正された部分を熟読検討するなど、高市内閣が初めて骨太方針や概算要求段階から関われる令和９年度予算や本格的に取り組める中長期の成長戦略に向…
— 高市早苗 (@takaichi_sanae) July 20, 2026
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकारी जिम्मेदारियों के बीच घर के छोटे-छोटे काम लगातार टलते जा रहे थे. छुट्टी मिलने पर उन्होंने जमा हुए कपड़ों पर इस्त्री की, सिलाई का काम निपटाया, ढीले बटन लगाए और फटे किनारों की मरम्मत की. इतना ही नहीं, उन्होंने बाथरूम साफ किया, खाना बनाया, बर्तन धोए, कपड़े धोए और घर की हल्की-फुल्की सफाई भी की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि स्थिति ऐसी हो गई थी कि सूट के अंदर पहनने वाले कपड़ों की भी कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि लंबे समय से कपड़े व्यवस्थित करने का समय ही नहीं मिल पाया था.
ताकाइची के अनुसार, जुलाई के शुरुआती दोनों वीकेंड पूरी तरह सरकारी काम में निकल गए. वह अगले वित्त वर्ष के बजट, आर्थिक विकास रणनीति और क्षेत्रीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की समीक्षा करती रहीं. इसके अलावा संसद (डाइट) में पूछे जाने वाले सवालों की तैयारी और हजारों लंबित ईमेल का जवाब देने में भी उनका अधिकांश समय बीत गया. उन्होंने बताया कि कई बार ईमेल निपटाते-निपटाते सुबह हो जाती थी और फिर अगले दिन की आधिकारिक जिम्मेदारियां शुरू हो जाती थीं.
प्रधानमंत्री की यह पोस्ट किसी नई सरकारी योजना या नीति की घोषणा नहीं थी, बल्कि उनकी निजी दिनचर्या का एक साधारण-सा विवरण था. यही वजह है कि यह लोगों के बीच तेजी से चर्चा का विषय बन गया. कई लोगों ने उनकी मेहनत की सराहना की, जबकि कुछ ने इतने लंबे कार्य घंटे और निजी जीवन के बीच संतुलन पर भी सवाल उठाए.
प्रधानमंत्री का यह अनुभव बताता है कि देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं की जिंदगी सिर्फ बैठकों और भाषणों तक सीमित नहीं होती, बल्कि निजी जीवन की सामान्य जिम्मेदारियां भी उनके साथ चलती रहती हैं.