जापान ने ठुकराए, लेकिन US में भारतीय आम खाने के लिए उमड़ पड़े लोग; अलफांसो-केसर के हो गए दीवाने

When did the US Indian Free Mango Party start: जापान ने भारत की ओर से निर्यात किए गए आमों की खेप खारिज कर दी. इसके बाद कई हलकों में भारतीय आमों की क्वालिटी को लेकर चर्चा चलने लगी थी. लेकिन इन आशंकाओं को धता बताते हुए अमेरिका में हुई एक मैंगो पार्टी दुनिया भर में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. सैन फ्रांसिस्को में लगातार चौथे साल हुई भारतीय आमों की एक अनोखी मुफ्त पार्टी में सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी.

फ्री मैंगो पार्टी में पहुंचे सैकड़ों लोग

वे लोग वहां पर दुनियाभर में प्रसिद्ध भारत के अलफांसो, केसर और दूसरे प्रीमियम आमों का स्वाद चखने पहुंचे थे. इस आयोजन में सैकड़ों आम मुफ्त बांटे गए. वहां के वॉलंटियर्स कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को आम छीलकर और काटकर परोस रहे थे. आयोजकों की इस मेहमानवाजी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और आम का जायका लिया.

चार साल पहले शुरू हुआ था आयोजन

इस पार्टी का आयोजन भारतीय मूल के दर्शिल ने किया था. अमेरिकियों की ओर से भारत के प्रमुख फल आम का जायका दिलाने के लिए उन्होंने 4 साल पहले यह कार्यक्रम शुरू किया था, जो इस साल चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया. इस फ्री मैंगो पार्टी में शामिल होने के लिए आयोजन स्थल के पास लंबी कतारें लगी हुई थीं और लोग उत्साह से आमों का इंतजार कर रहे थे. इस आयोजन की वीडियोज और तस्वीरें वायरल हो रही हैं. जिससे यूएस में भारतीय आमों अमेरिका में और बढ़ गई है.

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जैरेड सिडेल नाम के इंटरनेट यूजर इस मैंगो पार्टी की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर की हैं. उन्होंने इस पोस्ट पर तस्वीरों के साथ लिखा, 'मैंने आज तक जितने भी आम खाए हैं, उनमें यह सबसे बढ़िया थे. आम को खाकर जबरदस्त वाइब्स आईं.'

चौसा, लंगड़ा, केसर और अलफांसो का लिया जायका

सिडेल ने बताया कि वे खुद इस आयोजन के आयोजकों में शामिल थे. उन्होंने पार्टी की माहौल को बेहद खुशदिल बताया. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आए लोग वहां पर भारत के चौसा, लंगड़ा, केसर और अलफांसो समेत कई शानदार किस्मों का फ्री में आनंद ले रहे थे. बाद में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भारती आमों की मिठास की तारीफ करते हुए पोस्ट भी किया.

Indian Mango party Best mangos I’ve had. Incredible vibes. Got interviewed by the SF chronicle. I was 1 of 4 white guys (200 people came) pic.twitter.com/KBX3tnooKH — Jared Seidel (@Jared_Seidel_) June 1, 2026

एक यूजर ने लिखा, 'फलों के राजा का सेवन करके मजा आ गया. भारतीय आम इतने रसीले हैं कि उन्हें जितनी बार भी खाओ, मन नहीं भरता.' दूसरे यूजर ने कमेंट करके लिखा, 'भारतीय आम वाकई बहुत टेस्टी होते हैं. उन आमों को पहली बार खाया. उन आमों ने हमारे दिल में अपनी जगह बना ली है. अब हम उसे बार-बार खाएंगे.'

अमेरिका में बढ़ रही भारतीय आमों की मांग

US में पिछले 4 साल से जारी फ्री मैंगो पार्टी की वजह से वहां पर भारतीय आमों की मांग लगातार बढ़ रही है. फिलहाल वहां पर भारतीय आमों का आयात वहां पर खास नहीं होता, जिसके चलते वे हाथोंहाथ बिक जाते हैं. माना जा रहा है कि यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले सालों में भारतीय आमों के निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका होगा.

इस बात को वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी पुष्टि करती है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा आम उत्पादक देश है. वह हर साल 2 करोड़ मीट्रिक टन से ज्यादा आम पैदा करता है, जो पूरी दुनिया में उगने वाले आम का आधा अकेला खुद पैदा करता है. इसके बावजूद भारत अपने ताजा आमों का सिर्फ 1% ही निर्यात कर पाता है. अब इस कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें ऐसे मैंगो फेस्टिवल काफी काम आ रहे हैं.