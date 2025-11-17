Advertisement
trendingNow13006894
Hindi Newsदुनिया

Japan Sakurajima volcano: इतना खतरनाक विस्फोट! 4 KM ऊपर आसमान तक पहुंच रहे आग के शोले, कलेजे पर हाथ रखकर देखें वीडियो

Japan Sakurajima volcano Video: जापान सकुराजिमा ज्वालामुखी में जोरदार धमाका हुआ है. विस्फोट इतना भयानक था जिसकी आग, राख और धुएं का गुब्बार आसमान में 4400 मीटर ऊंचा उठा. देखें वीडियो, जानें नुकसान.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 17, 2025, 08:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Japan Sakurajima volcano: इतना खतरनाक विस्फोट! 4 KM ऊपर आसमान तक पहुंच रहे आग के शोले, कलेजे पर हाथ रखकर देखें वीडियो

Japan Sakurajima volcano: जापान के दक्षिण-पश्चिमी कागोशिमा इलाके में सकुराजिमा ज्वालामुखी में  रविवार सुबह ऐसा धमाका किया कि आसमान में 4,400 मीटर ऊंचा राख और धुएं का गुबार उठने लगा. चिंगारियां और लाल-लाल पत्थर हवा में उड़ते दिखे, पूरा आसपास का इलाका धुआं-धुआं हो गया. अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई फिल्म का सीन चल रहा है, लेकिन यह हकीकत है जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी का. सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है. सबसे पहले देखें वीडियो.

विस्फोट का वो डरावना पल वीडियो में कैद
वीडियो में आप देखेंगे कि राख का काला बादल 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा चला गया. ये पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार इतना तगड़ा विस्फोट है. वीडियो में दिख रहा है कि चिंगारियां आसमान छू रही हैं, बड़े-बड़े पत्थर पांचवें स्टेशन तक उछल गए. पूरा पहाड़ धुंधला नजर आ रहा. आग और धुआं उड़ता हुआ ही आसमान में दिख रहा है.

कितना हुआ नुकसान?
क्योडो न्यूज़ ने मौसम एजेंसी के हवाले से बताया कि दक्षिण-पश्चिमी जापान के कागोशिमा प्रान्त में सकुराजिमा पर स्थित एक ज्वालामुखी रविवार सुबह तड़के फट गया, जिससे राख और धुएं का एक गुबार वायुमंडल में 4,400 मीटर की ऊंचाई तक फैल गया.शुरुआती घटना के बाद भी विस्फोट जारी रहा, जिसके कारण एजेंसी ने कागोशिमा, कुमामोटो और मियाज़ाकी प्रान्त के कुछ हिस्सों में राख गिरने का पूर्वानुमान जारी किया. किसी के घायल होने या इमारतों को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है. 

पहली बार 4,000 मीटर से ऊपर धुआं उठा
स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को लगभग 12:57 बजे (स्थानीय समयानुसार) मिनामिडाके क्रेटर में हुए एक विस्फोटक विस्फोट के कारण पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद पहली बार 4,000 मीटर से ऊपर धुआं उठा.विस्फोटों की हालिया श्रृंखला में, विशाल ज्वालामुखी चट्टानें पांचवें स्टेशन तक पहुंच गईं, लेकिन कोई पाइरोक्लास्टिक प्रवाह नहीं देखा गया.पांच के पैमाने पर चेतावनी स्तर तीन पर बना हुआ है, जो पर्वत तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है. 

क्या है सकुराजिमा का पुराना इतिहास? क्यों इतना एक्टिव
सकुराजिमा जापान का सबसे ज्वलनशील ज्वालामुखी है. कभी ये एक टापू था, लेकिन 1914 में लावा बहकर क्यूशू द्वीप के ओसुमी पेनिन्सुला से जुड़ गया. अब ये पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन अंदर से हमेशा उबलता रहता. जापान में 110 ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी हैं पर सकुराजिमा रोज छोटे-मोटे धमाके करता है.  लोकल्स कहते हैं, "ये हमारा पड़ोसी है, डरते नहीं, सतर्क रहते हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Japan volcano

Trending news

दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन
Delhi blast
दिल्ली कार धमाके की जिम्मेदारी किसने ली है? जांच में मिला ये 'सॉलिड' कनेक्शन
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?