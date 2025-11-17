Japan Sakurajima volcano: इतना खतरनाक विस्फोट! 4 KM ऊपर आसमान तक पहुंच रहे आग के शोले, कलेजे पर हाथ रखकर देखें वीडियो

Japan Sakurajima volcano: जापान के दक्षिण-पश्चिमी कागोशिमा इलाके में सकुराजिमा ज्वालामुखी में रविवार सुबह ऐसा धमाका किया कि आसमान में 4,400 मीटर ऊंचा राख और धुएं का गुबार उठने लगा. चिंगारियां और लाल-लाल पत्थर हवा में उड़ते दिखे, पूरा आसपास का इलाका धुआं-धुआं हो गया. अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह कोई फिल्म का सीन चल रहा है, लेकिन यह हकीकत है जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी का. सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है. सबसे पहले देखें वीडियो.

The Sakurajima volcano in Kagoshima Prefecture, southwestern Japan erupted early Sunday morning, with plumes rising up to 4,400 meters above the summit crater. This is the recording of the initial moments of the eruption. pic.twitter.com/Wm5lvw1ITX Add Zee News as a Preferred Source — Massimo (@Rainmaker1973) November 16, 2025

विस्फोट का वो डरावना पल वीडियो में कैद

वीडियो में आप देखेंगे कि राख का काला बादल 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचा चला गया. ये पिछले साल अक्टूबर के बाद पहली बार इतना तगड़ा विस्फोट है. वीडियो में दिख रहा है कि चिंगारियां आसमान छू रही हैं, बड़े-बड़े पत्थर पांचवें स्टेशन तक उछल गए. पूरा पहाड़ धुंधला नजर आ रहा. आग और धुआं उड़ता हुआ ही आसमान में दिख रहा है.

कितना हुआ नुकसान?

क्योडो न्यूज़ ने मौसम एजेंसी के हवाले से बताया कि दक्षिण-पश्चिमी जापान के कागोशिमा प्रान्त में सकुराजिमा पर स्थित एक ज्वालामुखी रविवार सुबह तड़के फट गया, जिससे राख और धुएं का एक गुबार वायुमंडल में 4,400 मीटर की ऊंचाई तक फैल गया.शुरुआती घटना के बाद भी विस्फोट जारी रहा, जिसके कारण एजेंसी ने कागोशिमा, कुमामोटो और मियाज़ाकी प्रान्त के कुछ हिस्सों में राख गिरने का पूर्वानुमान जारी किया. किसी के घायल होने या इमारतों को नुकसान पहुंचने की कोई सूचना नहीं है.

पहली बार 4,000 मीटर से ऊपर धुआं उठा

स्थानीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, रविवार को लगभग 12:57 बजे (स्थानीय समयानुसार) मिनामिडाके क्रेटर में हुए एक विस्फोटक विस्फोट के कारण पिछले साल 18 अक्टूबर के बाद पहली बार 4,000 मीटर से ऊपर धुआं उठा.विस्फोटों की हालिया श्रृंखला में, विशाल ज्वालामुखी चट्टानें पांचवें स्टेशन तक पहुंच गईं, लेकिन कोई पाइरोक्लास्टिक प्रवाह नहीं देखा गया.पांच के पैमाने पर चेतावनी स्तर तीन पर बना हुआ है, जो पर्वत तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है.

क्या है सकुराजिमा का पुराना इतिहास? क्यों इतना एक्टिव

सकुराजिमा जापान का सबसे ज्वलनशील ज्वालामुखी है. कभी ये एक टापू था, लेकिन 1914 में लावा बहकर क्यूशू द्वीप के ओसुमी पेनिन्सुला से जुड़ गया. अब ये पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन अंदर से हमेशा उबलता रहता. जापान में 110 ऐसे एक्टिव ज्वालामुखी हैं पर सकुराजिमा रोज छोटे-मोटे धमाके करता है. लोकल्स कहते हैं, "ये हमारा पड़ोसी है, डरते नहीं, सतर्क रहते हैं.