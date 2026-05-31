'परमाणु बम और बॉम्बर विमान तुम्हारे पास, फिर हम...' जापान ने बिना नाम लिए चीन को सरेआम धोया!

जापान और चीन के बीच लंबे समय से चल रही रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है. सिंगापुर में आयोजित प्रतिष्ठित रक्षा सम्मेलन शांग्री-ला डायलॉग के दौरान जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने बिना किसी देश का नाम लिए ऐसे बयान दिए, जिन्हें चीन पर सीधा कटाक्ष माना जा रहा है. अपने संबोधन में कोइज़ुमी ने कहा कि दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाले रणनीतिक बॉम्बर जेट्स हैं, जबकि जापान के पास ऐसी कोई सैन्य क्षमता नहीं है. इसके बावजूद जापान को ‘नए सैन्यवाद’ का प्रतीक बताने की कोशिश की जाती है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह विरोधाभासी स्थिति नहीं है.

यहां पर जापानी रक्षामंत्री का इशारा स्पष्ट रूप से चीन की ओर था, जो हाल के वर्षों में अपनी सैन्य शक्ति और रक्षा ढांचे का तेजी से विस्तार कर रहा है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लंबे समय तक शांतिवादी सुरक्षा नीति अपनाने वाला जापान अब अपने रक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रधानमंत्री सना तकाइची के नेतृत्व में सरकार रक्षा बजट बढ़ाने, उन्नत सैन्य तकनीकों को अपनाने और सहयोगी देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी को विस्तार देने पर जोर दे रही है. जापान का कहना है कि बदलते सुरक्षा माहौल और क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए यह कदम आवश्यक हैं. हालांकि चीन लगातार आरोप लगाता रहा है कि टोक्यो धीरे-धीरे सैन्य विस्तार की राह पर बढ़ रहा है, जिससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता प्रभावित हो सकती है.

चीन की आलोचना का दिया जवाब

कोइज़ुमी ने चीन के इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जापान अपनी सुरक्षा क्षमता बढ़ाने का काम पूरी पारदर्शिता के साथ कर रहा है. उन्होंने उल्टा चीन पर आरोप लगाया कि वह अपनी सैन्य तैयारियों और रक्षा विस्तार के बारे में पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं करता, जिससे पड़ोसी देशों की चिंताएं बढ़ती हैं. जापानी रक्षा मंत्री के अनुसार भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए उनका देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानव रहित सैन्य प्रणालियों, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाएगा.

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ताइवान बना दोनों देशों के बीच बड़ा विवाद

बीजिंग और टोक्यो के रिश्तों में तनाव का एक प्रमुख कारण ताइवान का मुद्दा भी है. पिछले वर्ष जापानी नेतृत्व की ओर से यह संकेत दिया गया था कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो जापान संभावित प्रतिक्रिया के विकल्पों पर विचार कर सकता है. इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान और तेज हो गई. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि जापान क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्थिरता को लेकर चिंतित रहता है. यही वजह है कि ताइवान का मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में लगातार संवेदनशील बना हुआ है.

चीन की सीमित मौजूदगी पर जताई नाराजगी

कोइज़ुमी ने यह भी कहा कि जापान एक शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास जीतता आया है और किसी भी तरह के आरोप इस छवि को बदल नहीं सकते. इस बार शांग्री-ला डायलॉग में चीन ने अपेक्षाकृत छोटा प्रतिनिधिमंडल भेजा. लगातार दूसरे वर्ष उसके रक्षा मंत्री सम्मेलन में शामिल नहीं हुए. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कोइज़ुमी ने कहा कि वह अपने चीनी समकक्ष से मुलाकात नहीं कर पाने से निराश हैं और दोनों देशों के बीच संवाद जारी रहना चाहिए. कुल मिलाकर, सम्मेलन ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि पूर्वी एशिया में सुरक्षा और सामरिक प्रतिस्पर्धा का माहौल आने वाले समय में और अधिक तीखा हो सकता है.

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