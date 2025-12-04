'मुसलमानों को शव दफनाने हैं, तो अपने देश भेज दें', इस देश ने ठुकराई कब्रिस्तान की मांग; कल्चर का दिया हवाला

Muslims In Japan Face Burial Challenges: अब बात जापान के उस नए प्रस्ताव का विश्लेषण करेंगे जो मुस्लिमों के लिए झटका है. DNA मित्रों जापान में अब मुसलमानों को दफ्नाने के लिए 2 गज जमीन के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी. दरअसल जापान में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान देने का विरोध शुरु हो गया है. अगर ये विरोध सरकार के फैसले में बदला तो जापान में मुस्लिमों का या तो जापानी पंरपरा के अनुसार दाह संस्कार करना पड़ेगा या फिर पार्थिव शरीर को अपने मूल देश ले जाकर दफ्न करना पड़ेगा.

DNA मित्रों जापान सरकार ने हाल ही में मुस्लिम समुदाय की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें देशभर में मुस्लिम कब्रिस्तान स्थापित करने की मांग की गई थी. जापान की सासंद मिजूहो उमेमूरा ने संसद में बहस के दौरान दो टूक कहा, जापान को अतिरिक्त कब्रिस्तानों की जरूरत नहीं है. मैं दो दलीलें रखती हूं, जो आपको जानना और समझना जरूरी है.

पहली दलील - दाह संस्कार जापान की परंपरा है और कई समुदायों ने कब्रिस्तान का लंबे वक्त से विरोध किया है.

दूसरी दलील - कब्रिस्तानों में दफ्न किए गए शवों की वजह से प्रदूषण होता है. अंडरग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल स्रोतों में प्रदूषण फैलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

जापान में मुसलमानों के लिए 10 कब्रिस्तान पहले से मौजूद हैं. लेकिन मुस्लिम समुदाय की बढ़ती जनसंख्या की वजह से अतिरिक्त कब्रिस्तानों की मांग की गई थी. इसी मांग को लेकर जापान में नई बहस छिड़ी है. अब सवाल उठता है कि अगर जापान में किसी मुस्लिम व्यक्ति का देहांत होता है और कब्रिस्तान में उसे जगह नहीं मिल पाती तो फिर उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा. इस सवाल के जवाब को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए की आखिर जापान में मुस्लिम आबादी कितनी है.

जापान में इस वक्त करीब साढ़े तीन लाख मुस्लिम आबादी है. लेकिन बीते कुछ सालों के आंकड़े अगर देखें तो ये आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है. साल 2010 में यहां 1 लाख 10 हजार मुसलमान थे. 2015 में बढ़कर डेढ़ लाख हो गए यानी 36% की बढ़ोत्तरी. 2020 आते आते जापान में दो लाख 30 हजार मुसलमान हो गए. यानी दस साल में 53 फीसदी मुस्लिम आबादी बढ़ी और 2025 आते आते यही आबादी साढ़े तीन लाख के करीब पहुंच गई है.

जापान में मुस्लिम आबादी भले ही कुल आबादी का महज 0.3 फीसदी है. लेकिन जापान में ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला समुदाय है. DNA मित्रों जापान की 95 प्रतिशत आबादी शिंतो और बौद्ध धर्म को मानती है. जिसमें मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है. इसी का हवाला देते हुए जापान की सरकार के अंदर मौजूद किरदार भी मुस्लिम समुदाय के लिए अतिरिक्त कब्रिस्तान बनाने की मांग का विरोध कर रहे हैं. सरकार से जुड़े प्रतिनिधियों ने अनौपचारिक तौर पर एक फॉर्मूला भी सामने रखा है.

इसके तहत अगर जापान में मुस्लिम प्रवासियों की मौत हो जाती है तो या तो उनका जापानी कल्चर के हिसाब से अंतिम संस्कार किया जा सकता है, या उनके शरीर को उनके अपने खर्चे पर इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करके उनके मूल देश में दफ़नाया जा सकता है. हालाकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक नियम नहीं बनाया गया है. लेकिन जापान में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए कब्रिस्तान को लेकर मुश्किलें बढ़ रही हैं.

अरब या यूं कहें कि प्रवासियों को लेकर पश्चिमी जगत में भी बहस जारी है. फ्रांस और इटली जैसे देशों में इन प्रवासियों को तेजी से बढ़ती अपराध दर से जोड़ा जा रहा है लेकिन जापान में मामला काफी अलग है. यहां बहस कब्रिस्तान की जमीन को लेकर छिड़ी है.