Radar Lock: रडार लॉक को लेकर भड़का जापान, चीनी राजदूत को किया तलब, क्या और बिगड़ेंगे दोनों के संबंध?

China-Japan Radar Lock: उपविदेश मंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी ने चीनी राजदूत वू जियांगहाओ को बुलाया और इस बात पर कड़ा एतराज जताया कि ऐसे खतरनाक काम बहुत अफसोसजनक हैं. ताकाइची ने कहा कि जापान शांति से और मजबूत इरादे से जवाब देगा.

Dec 08, 2025, 10:14 PM IST
Radar Lock: रडार लॉक को लेकर भड़का जापान, चीनी राजदूत को किया तलब, क्या और बिगड़ेंगे दोनों के संबंध?

Japan-China News: जापान और चीन के बीच हालात तनावपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने चीन पर फायर रडार लॉक करने का आरोप लगाया था. हालांकि, चीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया. इसके ठीक एक दिन बाद जापान ने चीन के राजदूत को तलब किया है.

उपविदेश मंत्री ताकेहिरो फुनाकोशी ने चीनी राजदूत वू जियांगहाओ को बुलाया और इस बात पर कड़ा एतराज जताया कि ऐसे खतरनाक काम बहुत अफसोसजनक हैं. ताकाइची ने कहा कि जापान शांति से और मजबूत इरादे से जवाब देगा.

एयरस्पेस में रखेंगे पूरी निगरानी

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे देश के आस-पास के समुद्र और एयरस्पेस में चीनी सैनिकों की हरकतों पर करीब से नजर रखते हुए, हम आस-पास के समुद्र और एयरस्पेस में पूरी तरह से निगरानी और सर्विलांस की गतिविधियां सुनिश्चित करेंगे.'

दरअसल, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने ताइवान को लेकर जो टिप्पणी की थी, उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण बना हुआ है. पीएम ताकाइची की टिप्पणी के बाद टोक्यो और बीजिंग के बीच राजनीतिक संबंध और खराब हो गए. ताकाइची ने कहा था कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो जापान दखल देगा.

बता दें, ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन चीन इसपर जबरन अपने दावे करता रहता है. हालांकि, ताइवान खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता है. 

दो बार चीन ने किया रडार लॉक

जापान के मुताबिक, शनिवार को चीन के लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से जे-15 जेट्स ने ओकिनावा के पास जापानी एयरक्राफ्ट पर दो बार रडार लॉक किया. हालांकि, इससे किसी नुकसान या हताहत की खबरें नहीं आई.

चीन की नेवी ने टोक्यो के खिलाफ लगातार कड़ा रुख अपनाया और कहा कि जापान का दावा तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है. चीनी नेवी ने जापान से कहा है कि वह तुरंत चीन को बदनाम करना बंद करे.

इससे पहले खबर आई थी कि चीनी फाइटर्स ने ओकिनावा के पास जापानी विमानों को रडार से लॉक कर लिया, जो किसी भी सैन्य टकराव से पहले का सबसे खतरनाक कदम माना जाता है.
रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने एक्स पर पोस्ट किया था, 'ये रडार इल्यूमिनेशन एयरक्राफ्ट की सुरक्षित उड़ान के लिए ठीक नहीं थे' और कहा कि जापान ने शनिवार की अफसोसजनक घटना पर चीन के सामने विरोध दर्ज कराया है.

'चीन के बर्ताव का जवाब देंगे'

जापान टुडे के अनुसार, टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के साथ बैठक में, कोइजुमी ने कहा कि जापान इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए चीन के बर्ताव का दृढ़ता से जवाब देगा.

वहीं चीनी (पीएलए) नेवी के प्रवक्ता, कर्नल वांग जुएमेंग ने कहा कि जापानी एयरक्राफ्ट बार-बार चीनी नेवी के पास आए और उसे रोका, क्योंकि वह मियाको स्ट्रेट के पूरब में पहले से घोषित कैरियर-बेस्ड फ्लाइट ट्रेनिंग कर रही थी. जापान और चीन दोनों के दावे वाले द्वीपों के पास हुई मुठभेड़ें सालों में दोनों सेनाओं के बीच सबसे गंभीर टकराव हैं और इससे दो पूर्वी एशियाई ताकतों के बीच तनाव और बढ़ने की संभावना है. चीनी अखबार असाही शिंबुन ने बताया कि इस घटना में किसी भी चीनी एयरक्राफ्ट ने जापानी एयरस्पेस का उल्लंघन नहीं किया.

फायर कंट्रोल रडार लगाना खतरनक कदम

किसी दूसरे एयरक्राफ्ट पर फायर-कंट्रोल रडार लगाना एक खतरनाक कदम है. यह संभावित हमले का संकेत देता है और टारगेट किए गए प्लेन को बचने के लिए मजबूर कर सकता है. जापान ने यह नहीं बताया कि चीनियों ने अपने प्लेन लॉक कर लिए थे या नहीं या जापान के एयरक्राफ्ट ने कैसे जवाब दिया.

वांग ने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनलों पर एक बयान में कहा कि जापान का बयान गलत था और उसकी हरकतों से फ्लाइट की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई थी. वांग ने कहा, 'चीनी नेवी अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों और हितों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए कानून के अनुसार जरूरी कदम उठाएगी.'

Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

Japan China fight

