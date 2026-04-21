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जापान ने हटाया वेंपस एक्सपोर्ट पर लगा 80 साल पुराना बैन, भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए कैसे बनेगा गेमचेंजर?

Japan To Send Weapons Abroad: जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद खुद को शांतिप्रिय देश के तौर पर पेश करते हुए घातक हथियारों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था. टोक्यो ने अब इस नियम में बदलाव किया है, जिससे भारत को बड़ा फायदा हो सकता है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 21, 2026, 10:42 PM IST
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जापान ने हटाया वेंपस एक्सपोर्ट पर लगा 80 साल पुराना बैन, भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए कैसे बनेगा गेमचेंजर?

Japan News: जापान ने चीन-नॉर्थ कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए दशकों पुराने अपने हथियारों के व्यापार से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है. बता दें कि डिफेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए जापान ने मंगलवार 21 अप्रैल 2026 को घातक हथियारों (Lethal Weapons) के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने खुद को शांति प्रिय देश के रूप में स्थापित करने के लिए यह पॉलिसी अपनाई थी. हालांकि, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट की बैठक में इस नियम को बदल दिया गया है. जापान का यह कदम भारत के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है? 

हथियार एक्सपोर्ट करेगा जापान 

बता दें कि जापान इससे पहले केवल ट्रांसपोर्ट, राहत और निगरानी जैसे 5 कटैगरी वाले डिफेंस टूल्स ही दूसरे देशों को बेचा करता था, लेकिन अब यह देश दूसरे देशों को मिसाइलें और युद्धपोत जैसे घातक हथियार भी बेच सकता है. चीन ने जापान के इस फैसले का विरोध किया है. वहीं ऑस्ट्रेलिया-फिलीपींस जैसे देशों ने इस फैसले का स्वागत किया है. अपने इस फैसले के बावजूद जापान का कहना है कि उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए गए अपने शांतिप्रिय देश के मूल सिद्धांत पर अभी तक कायम है.     

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जापान के हथियार 

बता दें कि जापान अपने हाई क्वालिटी वेपन सिस्टम के लिए जाना जाता है. ऐसे में हथियार बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने से उसके लिए अवसरों के कई द्वार खुल चुके हैं. जापान अपने एडवांस शिप बिल्डिंग कैपिबिलिटी के लिए फेमस है. इसके पास सबसे एडवांस नवल प्लेटफॉर्म भी है. सोरियू सीरीज और इसकी ताइगेइ श्रेणी की सबमरीन दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ पनडुब्बियों में गिनी जाती हैं. सर्फेस वेसल्स की बात करें तो इसमें माया श्रेणी के पोत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हैं. इसके अलावा जापान इजुमो क्लास के हेलीकॉप्टपर डिस्ट्रॉयर भी ऑपरेट करता है. यह छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर हेलीकॉप्टरों को ऑपरेट करते हैं. बता दें कि जापान सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड कॉम्बैट वेहिकल्स, आर्टिलरी सिस्टम और सर्फेस टू सर्फेस मिसाइलों के प्रोडक्शन के लिए भी जाना जाता है.     

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भारत को क्या फायदा होगा? 

बता दें कि जापान के पास US 2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, स्टील्थ जहाजों के लिए यूनिकॉर्न और छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है. वह पहले इस टेक्नोलॉजी को बेच नहीं सकता था, लेकिन अब उसने ऑस्ट्रेलिया को 7.4 अरब डॉलर की मोगामी क्लास फ्रिगेट को बेचकर अपना पहला बड़ा एक्सपोर्ट डील किया है. वहीं भारत ने साल 2024 में जापान से स्टील्थ जहाजों के लिए सबसे आवश्यक यूनिकॉर्म एंटीना टेक्नोलॉजी ली थी. जापान भी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट (GCAP) और जेट इंजन के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है. जापान के हथियार बेचने के फैसले से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी. इसके अलावा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत देश का डिफेंस सेक्टर भी बढ़ रहा है. 

भारत चिनूक, अपाचे और F-16 जैसे फाइटर जेट्स के पार्ट बना रहा है. ऐसे में जापान भारत में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे दोनों देश मिलकर हथियार बनाएंगे और तीसरे देश को बेचेंगे. बता दें कि भारत-जापान ने अगस्त 2025 में एक जॉइंट डिक्लेरेशन में एक-दूसरे की डिफेंस क्षमता बढ़ाने पर सहमति जताई है. इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री मजबूत होगी और इंडो-पैसिफिक में सिक्योरिटी मजबूत होगी. 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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