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Hindi Newsदुनियाटैंक पर वाइन का गिलास, फिर भी नहीं छलका जाम! जापान के Type 10 टैंक ने दिखाई ऐसी तकनीक, दुनिया रह गई दंग

टैंक पर वाइन का गिलास, फिर भी नहीं छलका जाम! जापान के Type 10 टैंक ने दिखाई ऐसी तकनीक, दुनिया रह गई दंग

Japan Type 10 Tank Viral Video: जापान की आधुनिक सैन्य तकनीक एक बार फिर चर्चा में है. देश का एडवांस्ड मेन बैटल टैंक Type 10 Tank अपनी जबरदस्त स्टेबिलिटी के कारण दुनिया का ध्यान खींच रहा है. हाल ही में एक डेमो में यह टैंक चलते हुए भी अपने ऊपर रखे वाइन ग्लास को बिना गिराए संतुलित रखने में सफल रहा, जो इसकी बेहतरीन इंजीनियरिंग का सबूत है. यह प्रदर्शन जर्मनी के मशहूर Leopard 2 के बीयर टेस्ट से बिल्कुल अलग और ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है, जहां टैंक की स्मूद मूवमेंट को दिखाने के लिए ग्लास का इस्तेमाल किया गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 03, 2026, 12:15 PM IST
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Type 10 Tank
Type 10 Tank

Japan Tank Stability Test: जापान की नई पीढ़ी की टैंक तकनीक इन दिनों एक दिलचस्प वजह से चर्चा में है. देश के आधुनिक टाइप 10 टैंक ने अपनी जबरदस्त स्थिरता का ऐसा प्रदर्शन किया है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. इस टैंक के ऊपर चलते हुए वाइन से भरे ग्लास रखे गए और हैरानी की बात यह रही कि टैंक के मूवमेंट के बावजूद ग्लास ज़रा भी नहीं हिले. यह प्रदर्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि यह बताने का एक तरीका था कि टैंक की सस्पेंशन और बैलेंसिंग तकनीक कितनी उन्नत है. इससे पहले जर्मनी के लियोपर्ड 2 टैंक का ‘बीयर टेस्ट’ काफी मशहूर हुआ था, जिसमें चलते टैंक पर बीयर से भरे मग रखे गए थे. अब जापान ने उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने टाइप 10 की स्थिरता को और प्रभावशाली तरीके से पेश किया है.

 TK-X प्रोग्राम के तहत जापान ने विकसित किया ये टैंक

टाइप 10 टैंक को TK-X प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है. इसे खास तौर पर आधुनिक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. इस टैंक में बेहतरीन मूवमेंट, सटीक मारक क्षमता, मजबूत सुरक्षा कवच और एडवांस्ड कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम (C4I) जैसे फीचर्स शामिल हैं. अगर पुराने जापानी टैंकों की बात करें, तो टाइप 10 अपने पूर्ववर्ती टाइप 74 और टाइप 90 से काफी आगे निकल चुका है. तकनीक, स्पीड और स्मार्ट सिस्टम के मामले में यह एक बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है. कुल मिलाकर, टाइप 10 सिर्फ एक टैंक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक किस हद तक बदल चुकी है, जहां ताकत के साथ-साथ संतुलन और सटीकता भी उतनी ही अहम हो गई है.

जापान की सेना जब अपने अत्याधुनिक टैंकों की ताकत दिखाती है, तो उसमें तकनीक और सटीकता दोनों का अनोखा मेल नजर आता है. इसी का एक दिलचस्प उदाहरण है Type 10 tank, जिसे दुनिया के सबसे एडवांस मेन बैटल टैंकों में गिना जाता है. इस टैंक को जापान थल आत्म-रक्षा बल के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था. इसकी शुरुआत TK-X program के तहत हुई, जिसका मकसद था एक ऐसा टैंक बनाना जो आधुनिक युद्ध की बदलती जरूरतों के मुताबिक पूरी तरह फिट बैठे.

 जर्मनी के Leopard 2 टैंक से भी आधुनिक है ये टैंक

अगर इसकी तुलना जर्मनी के मशहूर Leopard 2 से करें, तो Type 10 कई मामलों में हल्का होने के बावजूद ज्यादा स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से लैस है. इसका सबसे बड़ा हथियार सिर्फ इसकी बंदूक नहीं, बल्कि इसकी डिजिटल ताकत है. इसमें लगे C4I systems इसे युद्ध के मैदान में बाकी यूनिट्स के साथ रियल-टाइम में जोड़कर रखते हैं, जिससे फैसले तेजी से और सटीक लिए जा सकते हैं. लेकिन जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है, वो है इसका 'वाइन ग्लास टेस्ट' है.

ये भी पढ़ें: हाइपरसोनिक क्रूज vs ग्लाइड मिसाइल: भारत तैयार कर रहा नई ताकत जो इंटरसेप्टर को भी कर देगी फेल

इस टेस्ट में टैंक की बैरल पर एक गिलास रखा जाता है, और फायरिंग के दौरान भी वह गिरता नहीं है. यह दिखाता है कि टैंक की हाइड्रो-न्यूमैटिक सस्पेंशन (Hydropneumatic Suspension) कितनी एडवांस है. यह सिस्टम टैंक को ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी बेहद स्थिर बनाए रखता है. युद्ध के बदलते स्वरूप में अब सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि तकनीक और संतुलन भी उतने ही जरूरी हो गए हैं. Type 10 इसी सोच का उदाहरण है, जहां स्पीड, सटीकता और नेटवर्किंग मिलकर एक नई पीढ़ी का हथियार तैयार करते हैं.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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