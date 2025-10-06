Advertisement
trendingNow12950743
Hindi Newsदुनिया

घूमने के लिए और ढीली करनी पड़ेगी जेब, जापान टूरिस्ट्स पर लादेगा टैक्स का बोझ, नोट कर लें डेट

Japan: जापान पर्यटन की मौजूदा समस्या से निपटने के लिए एक नया आवास कर लागू करने की योजना बना रहा है. यह कर योजना क्योटो शहर में 1 मार्च 2026 से लागू होगी. इस कर के तहत होटल में ठहरने पर प्रति व्यक्ति प्रति रात 10000 येन का कर लगेगा.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Japan: जापान पर्यटन की मौजूदा समस्या से निपटने के लिए एक नया आवास कर लागू करने की योजना बना रहा है. जानकारी के अनुसार ये कर योजना देश के क्योटो शहर में 1 मार्च 2026 से लागू होगी. जानकारी के अनुसार, होटल में ठहरने पर प्रति व्यक्ति प्रति रात 10000 येन ($68.3) का कर लगाएगा जो पिछले 1000 येन कर से काफी ज्यादा है. जापान की सरकार ने इस कर को लगाने के पीछे तर्क दिया है कि इस कर से प्राप्त राशि को शहर के बुनियादी ढांचे में सुधार और भीड़भाड़ कम करने के उपायों के लिए खर्च किया जाएगा. 

जानकारी के अनुसार, आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय ने इस कदम को हरी झंडी दे दी जिससे क्योटो नगर विधानसभा द्वारा इस वर्ष के प्रारंभ में प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद ये कर लागू हो जाएगी. शहर के अधिकारियों ने मंत्रालय को दिए अपने ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया कि पर्यटकों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इस कर को लागू ही करना पड़ेगा.

हर साल क्योटो आते है रिकार्ड पर्यटक

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब शहर पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या और बढ़ते असंतोष के कारण बढ़ते दबाव से जूझ रहा है. मेयर कोजी मात्सुई ने जनवरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्योटो आवास कर से प्राप्त राजस्व का उपयोग एक स्थायी पर्यटन शहर बनाने के लिए करेगा जो पर्यटकों और क्योटो नागरिकों दोनों के लिए अच्छा होगा. हालांकि आलोचकों ने चेतावनी दी है कि ऊंची दरें रात भर ठहरने के लिए आने वाले पर्यटकों को पड़ोसी ओसाका की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन शहर के अधिकारियों का तर्क है कि नई दरें आनुपातिक हैं, जिनमें सबसे कम दरें बजट यात्रियों के लिए अपरिवर्तित रहेंगी तथा सबसे अधिक वृद्धि सबसे महंगे प्रवास के लिए आरक्षित रहेगी.

क्योटो स्थित टूर कंपनी विंडोज टू जापान के इजरायली मालिक और प्रबंध निदेशक एवी लुगासी ने इस साल की शुरुआत में दिस वीक इन एशिया को बताया था कि लक्जरी यात्रियों पर इसका प्रभाव संभवत न्यूनतम होगा. लुगासी ने कहा कि यह एक बड़ी वृद्धि लग सकती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उच्चतम दर केवल शहर के सबसे महंगे कमरों के लिए है और जो कोई भी होटल के लिए इतनी बड़ी राशि देने को तैयार है वह अतिरिक्त 10000 येन के कारण अपना मन नहीं बदलेगा. अधिकारियों का अनुमान है कि कर से प्राप्त होने वाली अप्रत्याशित आय से वार्षिक राजस्व लगभग दोगुना हो जाएगा, जो इस वित्तीय वर्ष में 5.91 बिलियन येन (40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर लगभग 12.6 बिलियन येन हो जाएगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

japan

Trending news

एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा