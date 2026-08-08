VIDEO: 22 लाख खर्च कर कुत्ता बना जापानी युवक? वायरल दावे में कितना सच, कितना झूठ

कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यह एक अनोखी कुत्ते की पोशाक है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख जापानी येन यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन 11-12 लाख रुपये के बराबर है. अगर ये रिपोर्ट्स सहीं है तो यह शख्स कोई कुत्ता नहीं बना है और न ही उसकी कोई सर्जरी हुई है. वह अभी भी एक मामूली इंसान ही हैं. 'ZEE NEWS' भी इस वीडियो के सत्य होने की न कोई पुष्टि और न ही दावा करता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इसे सच मानकर खूब शेयर और लाइक कर रहे हैं.