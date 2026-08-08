VIDEO: 22 लाख खर्च कर कुत्ता बना जापानी युवक? वायरल दावे में कितना सच, कितना झूठ

Man Acting Like Dog: इंटरनेट पर आए दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कई फेक भी होते हैं. वैसे आजकल AI के जमाने में आपको डीपफेक और गुमराह करने वाली अक्सर कई वीडियो 'फेसबुक', 'इंस्टाग्राम' से लेकर 'X' में तक देखने को मिल जाएंगी. ऐसे में किसी भी तरह के ऑनलाइन कंटेंट को देखकर उसे वेरिफाई करना आवश्यक हो जाता है.
बता दें कि इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स को कुत्ते जैसी स्थिति में बैठा हुए देखा जा सकता है. उसके शरीर की बनावट भी कुत्ते की तरह ही है. कहा जा रहा है कि इस इंसान ने खुद को कुत्ता बना दिया है.
'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, जापान के एक युवक ने कुत्ते जैसा दिखने के लिए भारी रकम खर्च की है. सोशल मीडिया पर उसका अजीबोगरीब वीडियो भी वायरल हो रहा है. वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि 26 साल के करोड़पति जैसो ने कुत्ते जैसा दिखने के लिए लगभग 22 लाख रुपये खर्च किए हैं. पोस्ट के मुताबिक, कुत्ते की कई सर्जरी हुई हैं और उसके हाव-भाव से लेकर शक्ल-सूरत भी बिल्कुल कुत्ते जैसी हो गई है. हालांकि, इन दावों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि जैसो ने अपने रूप और शरीर को कुत्ते जैसा बनाने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाया. वहीं, सर्जरी के बाद वह कुत्ते की तरह चलने और रहने की कोशिश करता है.
Sosyal medyada viral olan bir video.
Japonya'nın 26 yaşındaki milyarderi Jaso, kendini köpek gibi göstermek ve bu şekilde yaşamak için yaklaşık 2,7 milyon dolar harcamış. pic.twitter.com/mZwpn5j5F0
— Keyfi Şeyler (@keyfiseyler) August 8, 2026
बता दें कि इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अबतक नहीं की गई है. इसके अलावा ओरिजिनल वीडियो कब शूट किया गया और इसकी सटीक तारीख भी स्पष्ट नहीं है.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि यह एक अनोखी कुत्ते की पोशाक है, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख जापानी येन यानी इंडियन करेंसी में तकरीबन 11-12 लाख रुपये के बराबर है. अगर ये रिपोर्ट्स सहीं है तो यह शख्स कोई कुत्ता नहीं बना है और न ही उसकी कोई सर्जरी हुई है. वह अभी भी एक मामूली इंसान ही हैं. 'ZEE NEWS' भी इस वीडियो के सत्य होने की न कोई पुष्टि और न ही दावा करता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इसे सच मानकर खूब शेयर और लाइक कर रहे हैं.