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VIDEO: 22 लाख खर्च कर कुत्ता बना जापानी युवक? वायरल दावे में कितना सच, कितना झूठ

Man Transformation As Dog: इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हाव-भाव से लेकर शक्ल-सूरत तक कुत्ता जैसा बना हुआ है. कहा जा रहा है कि शख्स ने इस रूप को पाने के लिए सर्जरी कर लाखों रुपये उड़ाए हैं. आखिर इस वीडियो में कितनी सच्चाई है?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 08, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:59 PM IST
VIDEO: 22 लाख खर्च कर कुत्ता बना जापानी युवक? वायरल दावे में कितना सच, कितना झूठ

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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