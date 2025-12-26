जापान में खूनी खेल... चाकू लेकर लोगों के पीछे दौड़ा सिरफिरा, लिक्विड स्प्रे से किया हमला, 14 घायल

Knife Attack In Japan: जापान में एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसमें 14 लोग घायल हो गए. हमले के बाद आरोपी ने रबर फैक्ट्री में एक केमिकल भी स्प्रे किया.
Japan Crime News: जापान में एक बड़ी घटना देखने को मिली है. यहां एक व्यक्ति ने रबर फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. इतना ही नहीं उसने हमले के बाद किसी केमिकल का भी छिड़काव किया. यह घटना शुक्रवार 26 दिसंबर 2025 को टोक्यो के पश्चिम में स्थित शिजुओका प्रांत के मिशिमा शहर में हुई. हमलावर को हत्या के संदेह में फैक्ट्री से ही हिरासत में ले लिया गया है.
न्यूज एजेंसी 'क्योडो' के मुताबिक यह घटना टोक्यो के वेस्ट मिशिमा में स्थित एक रबर फैक्ट्री में हुई है. पुलस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरु कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बाद कुल 14 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, फिलहाल उनकी स्थिति को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है. आरोपी को फैक्ट्री के एरिया में ही गिरफ्तार किया गया. वहीं पुलिस और प्रशासन हमले के पीछे का कारण जानने की कोशिश में जुटी है. इसके साथ ही लिक्विड के नेचर की भी जांच की जा रही है.
मिशिमा शहर के फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी तोमोहारा सुगियामा के मुताबिक फायर डिपार्टमेंट को लगभग शाम 4 बजकर 30 मिनट पर हादसे की सूचना दी गई. उन्हें जानकारी दी गई कि पास के ही एक फैक्ट्री में कुछ लोगों पर चाकू से हमला किया गया है और स्प्रे जैसे कुछ लिक्विड प्रोडक्ट का छिड़काव किया गया है. इस दौरान 14 लोगों को इमरजेंसी सर्विस के लिए गाड़ियों की जरूरत पड़ी.
बता दें कि जापान में वैसे तो हिंसक अपराध कम होते हैं. वहीं यहां हत्या की दर भी बेहद कम है. इसके अलावा जापान में हथियार के कंट्रोल के लिए दुनिया में सबसे सख्त कानून है. इसके बाद भी यहां कभी-कभी गोलीबारी या चाकू मारने जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं. हाल ही के सालों में यहां ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं. इससे पहले साल 2022 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसी साल फरवरी 2025 में जापान के सपोरो शहर में एक जनरल स्टोर पर चाकू से हमला हुआ था, जिसके एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.