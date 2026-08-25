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'राहत मिली, लेकिन अकेला फील कर रही...', जापानी PM ने शेयर किया घर में कॉकरोच मिलने वाला किस्सा; छिड़ गई भूतों वाली बहस

जापान की पीएम सनाए ताकाइची ने एक ऐसा किस्सा सुनाया है, जो लोगों को अपनी और खींच रहा है. पीएम ताकाइची ने कहा कि उनके आवास में एक कॉकरोच आय गया था, जिसके जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 25, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:30 AM IST
'राहत मिली, लेकिन अकेला फील कर रही...', जापानी PM ने शेयर किया घर में कॉकरोच मिलने वाला किस्सा; छिड़ गई भूतों वाली बहस
Image Credit: जापान का पीएम आवास भूतों की कहानियों को लेकर काफी मशहूर है. (फोटो- एक्स)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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