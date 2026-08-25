'राहत मिली, लेकिन अकेला फील कर रही...', जापानी PM ने शेयर किया घर में कॉकरोच मिलने वाला किस्सा; छिड़ गई भूतों वाली बहस

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची उन लोगों में से भी हैं, जो काफी समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं. अब एक बार फिर वह अपने काम को लेकर चर्चा में हैं. खास बात है कि इस बार उनकी चर्चा में रहने की वजह कोई राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि उनके सरकारी आवास में मिला कॉकरोच है, जिससे वह डर गईं. इस बारे में खुद जापानी पीएम ताकाइची ने एक इंटरेस्टिंग जानकारी साझा की है.
दरअसल, गत 22 अगस्त को जापानी पीएम ताकाइची की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की गई. इस पोस्ट में उन्होंने पीएम आवास से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र किया, जिसने लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा. ताकाइची की ओर से बताया गया कि अक्सर लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें सरकारी आवास में भूत दिखाई देते हैं, इसके जवाब में वह कहती हैं कि उन्हें कोई भूत तो नहीं दिखा, लेकिन एक कॉकरोच जरूर नजर आया था. जिसे देखकर वह डर गई थीं.
ताकाइची ने कहा कि जब केवल सदस्यों के लिए बने एक आवास में वह रहती थीं, तब उन्हें कभी कॉकरोच नहीं नजर आए, लेकिन जब वह सरकारी आवास में पहुंची, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता था. बचे हुए खाने के सामान पर ढक्कन लगाया जाता था और खाने की मेज के नीचे भी नियमित तौर पर साफ सफाई की जाती थी. इतनी सफाई के बावजूद अचानक उनके पैरों के नीचे एक कॉकरोच नजर आया. इसको देखने को बाद पीएम ताकाइची डर गईं और चिल्ला उठीं.
इस दौरान सबसे अच्छी चीज जो निकल कर सामने आई, वह ये रही कि पीएम ताकाइची ने खुद उस कॉकरोच को मारने की कोशिश नहीं की. इसके पीछे भी उन्होंने एक कहानी बताई. ताकाइची का कहना है कि बचपन से ही उन्हें मशहूर मंगा कलाकार ओसामु तेजुका की रचना 'फीनिक्स' के बारे में जानकारी है. मंगा में बताई गई पुनर्जन्म की अवधारणा से वह काफी प्रभावित रहीं. यही कारण है कि वे कीड़ों को मारने में सहज नहीं मबसूस करती हैं. इसी कारण उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कॉकरोच खुद यहां से चला जाएगा.
公邸について書きましたので、よく頂くご質問についても、お答えします。
「公邸にはオバケが出るそうですが、もう会いましたか？」
私は、オバケに会ったことは無いのですが、先日までは、ゴキブリに会って叫び声を上げていました。…
— 高市早苗 (@takaichi_sanae) August 22, 2026
पीएम ने कहा कि इसके बाद तुरंत सफाई का काम किया गया और पूरे आवास का विशेष ध्यान रखा गया. इसके बाद कॉकरोच नजर नहीं आए. कॉकरोच से छुटकारा मिलने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली. हालांकि, राहत के साथ पीएम ताकाइची को थोड़ा अकेलापन और उदासी भी महसूस हुई. अब पीएम ताकाइची की यही बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है.
जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित जापानी पीएम का आधिकारिक आवास इतिहास के लिहाज से काफी अहम है. जापानी पीएम आवास से जुड़ी कई भूतों की कहानियां दुनिया में फेमस हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि साल 1930 के दशक में हुए तख्तापलट के प्रयास के दौरान मारे गए लोगों की आत्माओं की कहानियां काफी प्रचलित हैं. हालांकि,ताकाइची का कहना है कि उन्हें कभी इस आवास में भूत नहीं नजर आए.